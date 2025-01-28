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DeepSeek崛起「中國AI超越美國？」　Meta楊立昆：解讀錯誤

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲DeepSeek受到大量關注。（圖／路透社）

文／香港01

中國公司深度求索（DeepSeek）1月20日發佈最新的DeepSeek-R1模型後，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，備受矽谷關注。主導Meta AI研究的首席科學家、圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）認為，DeepSeek帶來的最大啟示是開源模型正在超越專有模型。

楊立昆在Threads上的一則貼文中表示，一些人看到DeepSeek表現會想到「中國AI正在超越美國」，他認為這種解讀錯誤，正確解讀是「開源模型正在超越專有模型」。

▼圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）。（圖／路透社）

▲▼主導Meta AI研究的首席科學家、圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）。（圖／路透社）

DeepSeek-R1屬開源模型（open source），開放程式碼，Meta的Llama也是。

楊立昆指，DeepSeek受益於開放研究（Open Research）和開源，例如是PyTorch、Meta的Llama，「他們提出新想法，在其他人的工作基礎上加以實現。由於他們的工作成果已發表並開源，因此每個人都可以從中受益，這就是開放研究和開源的力量。」

OpenAI最初成立時是一家開源AI公司，其使命是創造造福全人類的技術，之後轉向閉源，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）2024年2月底

入稟控告OpenAI及其行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），馬斯克方面在訴訟書講述OpenAI公司成立協議標明會尋求開放程式碼，不滿其如今未有公開技術。

▼楊立昆發文討論DeepSeek的崛起。（圖／翻攝Threads）

▲▼楊立昆發文討論DeepSeek。（圖／翻攝Threads）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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