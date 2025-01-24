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春節「四大天王」要回來了！網歪樓：現在才知道它們的名字

▲▼過年,春節,年菜,飲食,正念,減肥,暴飲暴食,健康。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲過年除了年夜飯，也常會吃一些小零食、小點心。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節將至，很多人都提早買好年貨了！每次到親戚家拜年，都常會看見零食界的「四大天王」，近期就有粉專分享這4樣零食，引起網友熱烈討論，「把花生酥放哪了」、「甘納豆跟冬瓜糖很好吃啊」、「怪怪，我小時候都不討厭這些，倒是三色糖直到現在都無法接受」。

臉書粉專「Big City遠東巨城購物中心」日前發文直呼，「即將面臨，來自客廳桌上的恐懼」。從粉專附上的圖片可見，春節零食也有「四大天王」，分別是甘納豆、寸棗、生仁糖和冬瓜糖。

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貼文曝光後，有不少網友都特別不喜歡吃冬瓜糖，「冬瓜糖至今無法理解」、「冬瓜糖每次吃每次吐，咬起來ㄎㄠㄎㄠ的口感超噁心」、「除了冬瓜糖，其他都好吃」、「還得是冬瓜糖最難吃啊」。

也有網友表示，「生仁糖好吃」、「寸棗吃了根本停不下來」、「我只喜歡吃甘納豆」、「除了生仁糖，其他都好愛」、「寸棗跟生仁糖可以接受，另外兩個很可怕」、「這都超好吃的啊，怎麼會恐懼」、「為什麼不是金幣巧克力或是元寶巧克力」、「每次看到都不想吃，但是手又默默的拿起來吃」、「左邊兩個可以，右邊兩個母湯」。

還有網友則回說，「終於知道它們的本名了！之前都用指的，或是說『那個』」、「原來這些東西是有名字的嗎」、「活那麼大現在才知道它們的名字」。話題引發討論。

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