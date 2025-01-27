高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂　網：拿麥克風我也接受

▲原PO搭高鐵時，碰到兩位57年沒見面的阿嬤。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

「哇塞！這是什麼感人肺腑的久別重逢？」近日有網友發文透露，她在搭高鐵時，發現有兩個阿嬤開心聊天，結果吵得一旁阿公不開心，沒想到其中一位阿嬤的一句話，就讓阿公不禁愣住，「我就問，阿公你是不是很想原諒她們？」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Threads上發文表示，她日前搭乘高鐵，結果準備下車時，注意到前方站著一位阿公和兩位阿嬤，「阿公不認識阿嬤們」。然而，因為兩位阿嬤一直在聊天，聲音有些吵鬧，因此阿公忍不住對她們發火，指責她們太吵了。

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面對阿公的指責，兩位阿嬤立即道歉，而其中一位阿嬤就說，「拍謝，我們57年沒見了。」這句話瞬間讓現場氣氛變得緩和，原PO也不禁直呼，「哇塞！這是什麼感人肺腑的久別重逢？」

聽到這句話的阿公也愣了一下，隨即小聲碎念了一句，「57年馬、馬每當啊餒啊（57年也不能這樣啊）。」撞見這一幕的原PO就說，「我就問，阿公你是不是很想原諒她們？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「57年太感動，拿麥克風說話我也接受」、「57年再見真的會高興到忘我」、「有點可愛」、「阿公羨慕嫉妒恨」、「阿公搞不好哽咽了，人生有多少個57年」、「57年很厲害耶！而且好精準的數字」、「阿嬤好真誠，阿公好有畫面」、「57年！連我是路人都激動起來了」。

本文經原PO授權引用

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