過完除夕轉運！「4生肖」遇貴人相助　事業、財運大飆升

▲除夕為農曆12月最後一天，新的一年許多人等著轉運。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

今（28）日為農曆12月最後一天的除夕，新年轉運時機也悄然來臨。《搜狐網》即點名4生肖龍、兔、猴、蛇，蛇年將迎來好運，隨著貴人相助，生活漸漸步入佳境，在事業、財運還是感情上，都有新的突破。

生肖蛇

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屬蛇的人向來精明能幹，但前段時間諸事不順，農曆12月一結束運勢將反轉，貴人運特別旺，尤其在事業發展上會遇到貴人指點，可能是一位年長的長輩、或是一位有影響力的合作夥伴，他們將為你指明方向。財運方面也有意外之喜，可能獲得一筆額外收入，或投資回報。

生肖龍

屬龍的人向來具有領袖魅力，但近期運勢略顯平淡，農曆12月過完貴人運勢將大開，事業上將遇到一位德高望重的長輩提攜，為你指點迷津。在職場上，有望獲得升職加薪的機會，投資理財方面也有意外收穫，可能透過朋友介紹，獲得一個不錯的投資機會。

生肖猴

屬猴的人機靈活潑，但近期運勢起伏不定，農曆12月過後命運之輪開始轉動，事業上將遇到貴人相助，有機會獲得重要的項目或創業機會。財運方面更是喜訊連連，透過意外管道獲得一筆可觀收入。人際關係方面，會結識一位對未來發展有重要影響的貴人。

生肖兔

屬兔的人天性溫柔，做事圓滑周到，農曆12月過後貴人緣特別旺盛，在工作中會遇到願意傾囊相授的良師益友，不僅能學到寶貴經驗，還能藉此打開事業新局面。感情方面，單身者透過親友介紹遇到心儀對象，已婚的人也能因伴侶的支持，使事業更上一層樓。

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