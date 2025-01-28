再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議！陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢

▲新竹市東大路「正義輪胎行」火災奪走8條人命，陳彥翔（紅圈處）縱火後只顧著與父親對罵，絲毫不顧家人安危。（圖／翻攝照片）

圖文／CTWANT

新竹市「正義輪胎行」屋主小兒子陳彥翔2022年6月因與父母發生口角，便潑汽油縱火，釀成家人8死悲劇，而後續陳彥翔一審原被判死，二審改判無期徒刑。據悉，火警發生後，陳彥翔的哥哥人還在服役，便從部隊趕回新竹見妻女最後一面；但陳彥翔大嫂的妹妹本月25日突在Threads發文砲轟，姊夫不僅在姊姊死後半年就交新女友，如今還結婚了，更PO出「餘生是妳晚點沒關係」。對此，陳彥翔的哥哥昨（27）日道歉了。

據悉，「正義輪胎行」逆子陳彥翔放火燒死8名至親，包括陳彥翔的大嫂及1歲姪女也喪命。而已故大嫂的妹妹近日爆料，姊夫在姊姊死後半年就交新女友，並在姊姊死後2年半就與女友結婚，讓她氣得直呼「我姊的餘生被你弟弟燒光了，真開心你找到了更好的餘生伴侶」，引發網友熱議。

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針對她的控訴，陳彥翔的哥哥發文要求小姨子在27日前道歉或說明未果，已赴派出所對小姨子提告「妨害名譽」，「律師建議日子本來就是各自生活，沒有義務及必要向大家說明和報告，如有以訛傳訛的情勢，本人定將依法捍衛自身權益，請所有發言的網友謹慎發言」。

對此，他也在Threads發出9點聲明，表示網路上的造謠和輿論已經傷害到他的家人，希望大家可以停止惡意言論。

陳彥翔哥哥9點聲明如下：

大家好我是新竹輪胎行事件的長子，因為近日網路上的造謠和輿論已經傷害到我的家人，特此發布幾點澄清說明。

1、在事件發生後，面對亡妻家人的不實指控我從來沒有做過回應，因為我認為互相指責只會讓我們互相折磨，繼續互相傷害，發生這樣當事情大家都很痛苦，並不想再火上澆油，所以對於對方不斷在新聞媒體的造謠言論，記者來詢問我也從不回應。難過程度已經無法言語來形容，對他們來說失去了一個女兒和外孫女，對我來說失去了媽媽、妹妹、老婆、未滿1歲的女兒及弟媳一家四口（裡面還有我疼愛的姪子姪女），生活是自己的，或許有許多短暫的安慰，但可以幫助我到甚麼時候？我還有爸爸及阿婆要顧慮，世上還有太多比我更慘的人，我必須堅強起來，我選擇背負殺害人家屬罵名繼續生活，卻沒想到放任會演變成如今的樣子，所以發這個聲明一次解釋。

2、我沒有刪除和亡妻小孩的貼文，只是隱藏起來，是我真的不夠勇敢，不敢也沒辦法回頭去看，我認為自己如果不假裝一切沒有發生，假裝我的至親都沒有離去，我是真的沒辦法活下去。我跟我的爸爸也是受害者，也在一夕之間失去了8個家人。

3、這2年來我不斷的被女方家人騷擾，對於保險壽險理賠300萬的分配，一開始就是由保險公司直接分半匯款至我和她父母的帳戶，但前丈母娘仍然不停向我索要我這一部分的理賠金，而我也一一匯款給她了126萬元，並不像新聞控訴的那樣沒有收到任何一筆錢。除此之外，她也索要我與亡妻存款14萬2775元，也是如她想要的分了一半給她。但直到後來，她也想索要所有亡者的奠儀，這些奠儀都花在了8個人的葬儀上，我們理當負責出這些錢，也有很多愛心人士幫忙，卻還要索取奠儀的錢，還沒入土為安就在一直討論這事情…當時觀感真的很不好覺得很難受，但還是盡力滿足她的要求。而這兩年，卻仍然不斷傳LINE訊息情緒勒索，又向我索要保險金，又在媒體上發表她沒領過任何一筆賠償等不實言論，我也是受害者，我如果又出來控訴，只是彼此再更受傷害，更痛苦，誰又能替我發言。

4、當時面對突如其來的重大事故，我跟爸爸的家庭也破碎了，無法第一時間處理這麼多的事情和情緒，包括處理8個人的喪禮、亡妻娘家、弟弟娘家和工作上的事…，但也來不及讓我悲傷，得馬不停蹄的處理，所以有一些不當的言論跟反應真的不是出於本意。我並沒有像指控中那樣冷血都不在靈堂，我白天處理公事，忙完了回到靈堂和協助我的同袍一起，繼續接著守靈堂到殯儀館關門，這些都是有人證的。對於前女友出席葬禮的問題，我確實有行為上的瑕疵，在此再一次向家屬致歉，但絕對沒有不尊重亡妻的意思。前女友她已有男朋友，出席是因為與媽媽生前感情很好，專程北上致意，且因為要外出辦事順道從火車站載她來，最後她離開也是我同事載她走，僅此而已沒有什麼不軌的行為，請大家不要過度揣測。

5、對自己老婆的好，不是只給予物質，也沒有不愛，是礙於自己職軍的身分沒有辦法長時間陪伴，我的薪水很固定，家裡的生意經營也是中落，每月要繳10萬的貸款，時常需要我貼補家用，但我還是努力把最好的都給她，也努力幫助他實現夢想，幫她開一間屬於她自己的工作室，想表達我沒有辜負她，我的家人也給予很多支持，爸媽、妹妹也會在亡妻忙碌時幫忙帶小孩，亡妻和我的家人關係也很好，不存在什麼不合關係。

6、針對「餘生是妳晚點沒關係」，這點使用不當，我深刻的反省，但並沒有要貶低亡妻的意思，造成觀感不佳，我再一次向亡妻家屬道歉。但我的本意是，很感謝現在的她，能接受背負殺害人家屬罪名的我，她也是下了很大的決心及勇氣，才願意陪我走完下半生，請大家不要過度揣測。

7、一瞬間失去這麼多親人的這個痛苦，不是本人真的沒有辦法理解，大家認為我貪圖死去家人的保險金，並用這些家人保險金過著好日子，如果能有其他選擇，我願意用所有的錢去換回我所有的家人，你們要說我有使用家人保險金過日子我不否認，但我當兵15年，本來就有在儲蓄，對方也有工作，我不抽菸不喝酒不賭博沒有不良嗜好，買房也是和大家一樣付完頭款就見底，貸款40年當房奴罷了，被大家說的多有錢似的，可以享受榮華富貴似的，無疑這些人的評論是對我的二次傷害。對於弟弟犯下這種錯，造成3個家庭的破碎，我們真的很難受也絕對不願意，我們並沒有給弟弟任何的法律援助去支持他，只是相信司法能夠給所有受害者一個公道。

8、指控中，對女方家屬不聞不問，在事件後，也有節日問候，但在祭拜對年前，女方家屬未經告知逕自將我亡妻與小孩的香火移走另立牌位，對年當天也未到場祭拜，女方家屬便無法在和平溝通，自從我的亡妻離開了以後，我的所有行為都被女方家屬放大檢視，更是直接揚言恐嚇說該死的是我，要把我捅死，真的造成了我非常大的壓力，也讓我更不願意去面對過往，好像我做什麼都不對，都該死該賠他們一條命，但我並不是兇手，我已經很努力把該做的都做到了，我也想好好的活下去，難道錯了嗎？要經過了多久我才能開啟新的人生，這個問題也成了大家論戰的內容，很抱歉我並不是一個完美的人，我的家庭也並不完美，我們只是普通人，會犯錯，但我跟我爸爸絕對沒有蓄意要去傷害自己的家人，傷害他人，請大家能夠原諒我跟我爸爸，阿公也在事發的年底因為這事情病情加重含冤離去，剩阿婆獨自面對，真的沒有辦法承受更多了。

9、我之後一定會更注意自己的言行，盡可能不讓他人受到傷害，謝謝各位網友的指教，我會虛心接受，但那些對我與我家人的惡意造謠，我也不會姑息，請停止惡意言論，謝謝大家。

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