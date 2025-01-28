　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議！陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢

▲▼ 。（圖／）

▲新竹市東大路「正義輪胎行」火災奪走8條人命，陳彥翔（紅圈處）縱火後只顧著與父親對罵，絲毫不顧家人安危。（圖／翻攝照片）

圖文／CTWANT

新竹市「正義輪胎行」屋主小兒子陳彥翔2022年6月因與父母發生口角，便潑汽油縱火，釀成家人8死悲劇，而後續陳彥翔一審原被判死，二審改判無期徒刑。據悉，火警發生後，陳彥翔的哥哥人還在服役，便從部隊趕回新竹見妻女最後一面；但陳彥翔大嫂的妹妹本月25日突在Threads發文砲轟，姊夫不僅在姊姊死後半年就交新女友，如今還結婚了，更PO出「餘生是妳晚點沒關係」。對此，陳彥翔的哥哥昨（27）日道歉了。

據悉，「正義輪胎行」逆子陳彥翔放火燒死8名至親，包括陳彥翔的大嫂及1歲姪女也喪命。而已故大嫂的妹妹近日爆料，姊夫在姊姊死後半年就交新女友，並在姊姊死後2年半就與女友結婚，讓她氣得直呼「我姊的餘生被你弟弟燒光了，真開心你找到了更好的餘生伴侶」，引發網友熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對她的控訴，陳彥翔的哥哥發文要求小姨子在27日前道歉或說明未果，已赴派出所對小姨子提告「妨害名譽」，「律師建議日子本來就是各自生活，沒有義務及必要向大家說明和報告，如有以訛傳訛的情勢，本人定將依法捍衛自身權益，請所有發言的網友謹慎發言」。

對此，他也在Threads發出9點聲明，表示網路上的造謠和輿論已經傷害到他的家人，希望大家可以停止惡意言論。

陳彥翔哥哥9點聲明如下：

大家好我是新竹輪胎行事件的長子，因為近日網路上的造謠和輿論已經傷害到我的家人，特此發布幾點澄清說明。

1、在事件發生後，面對亡妻家人的不實指控我從來沒有做過回應，因為我認為互相指責只會讓我們互相折磨，繼續互相傷害，發生這樣當事情大家都很痛苦，並不想再火上澆油，所以對於對方不斷在新聞媒體的造謠言論，記者來詢問我也從不回應。難過程度已經無法言語來形容，對他們來說失去了一個女兒和外孫女，對我來說失去了媽媽、妹妹、老婆、未滿1歲的女兒及弟媳一家四口（裡面還有我疼愛的姪子姪女），生活是自己的，或許有許多短暫的安慰，但可以幫助我到甚麼時候？我還有爸爸及阿婆要顧慮，世上還有太多比我更慘的人，我必須堅強起來，我選擇背負殺害人家屬罵名繼續生活，卻沒想到放任會演變成如今的樣子，所以發這個聲明一次解釋。

2、我沒有刪除和亡妻小孩的貼文，只是隱藏起來，是我真的不夠勇敢，不敢也沒辦法回頭去看，我認為自己如果不假裝一切沒有發生，假裝我的至親都沒有離去，我是真的沒辦法活下去。我跟我的爸爸也是受害者，也在一夕之間失去了8個家人。

3、這2年來我不斷的被女方家人騷擾，對於保險壽險理賠300萬的分配，一開始就是由保險公司直接分半匯款至我和她父母的帳戶，但前丈母娘仍然不停向我索要我這一部分的理賠金，而我也一一匯款給她了126萬元，並不像新聞控訴的那樣沒有收到任何一筆錢。除此之外，她也索要我與亡妻存款14萬2775元，也是如她想要的分了一半給她。但直到後來，她也想索要所有亡者的奠儀，這些奠儀都花在了8個人的葬儀上，我們理當負責出這些錢，也有很多愛心人士幫忙，卻還要索取奠儀的錢，還沒入土為安就在一直討論這事情…當時觀感真的很不好覺得很難受，但還是盡力滿足她的要求。而這兩年，卻仍然不斷傳LINE訊息情緒勒索，又向我索要保險金，又在媒體上發表她沒領過任何一筆賠償等不實言論，我也是受害者，我如果又出來控訴，只是彼此再更受傷害，更痛苦，誰又能替我發言。

4、當時面對突如其來的重大事故，我跟爸爸的家庭也破碎了，無法第一時間處理這麼多的事情和情緒，包括處理8個人的喪禮、亡妻娘家、弟弟娘家和工作上的事…，但也來不及讓我悲傷，得馬不停蹄的處理，所以有一些不當的言論跟反應真的不是出於本意。我並沒有像指控中那樣冷血都不在靈堂，我白天處理公事，忙完了回到靈堂和協助我的同袍一起，繼續接著守靈堂到殯儀館關門，這些都是有人證的。對於前女友出席葬禮的問題，我確實有行為上的瑕疵，在此再一次向家屬致歉，但絕對沒有不尊重亡妻的意思。前女友她已有男朋友，出席是因為與媽媽生前感情很好，專程北上致意，且因為要外出辦事順道從火車站載她來，最後她離開也是我同事載她走，僅此而已沒有什麼不軌的行為，請大家不要過度揣測。

5、對自己老婆的好，不是只給予物質，也沒有不愛，是礙於自己職軍的身分沒有辦法長時間陪伴，我的薪水很固定，家裡的生意經營也是中落，每月要繳10萬的貸款，時常需要我貼補家用，但我還是努力把最好的都給她，也努力幫助他實現夢想，幫她開一間屬於她自己的工作室，想表達我沒有辜負她，我的家人也給予很多支持，爸媽、妹妹也會在亡妻忙碌時幫忙帶小孩，亡妻和我的家人關係也很好，不存在什麼不合關係。

6、針對「餘生是妳晚點沒關係」，這點使用不當，我深刻的反省，但並沒有要貶低亡妻的意思，造成觀感不佳，我再一次向亡妻家屬道歉。但我的本意是，很感謝現在的她，能接受背負殺害人家屬罪名的我，她也是下了很大的決心及勇氣，才願意陪我走完下半生，請大家不要過度揣測。

7、一瞬間失去這麼多親人的這個痛苦，不是本人真的沒有辦法理解，大家認為我貪圖死去家人的保險金，並用這些家人保險金過著好日子，如果能有其他選擇，我願意用所有的錢去換回我所有的家人，你們要說我有使用家人保險金過日子我不否認，但我當兵15年，本來就有在儲蓄，對方也有工作，我不抽菸不喝酒不賭博沒有不良嗜好，買房也是和大家一樣付完頭款就見底，貸款40年當房奴罷了，被大家說的多有錢似的，可以享受榮華富貴似的，無疑這些人的評論是對我的二次傷害。對於弟弟犯下這種錯，造成3個家庭的破碎，我們真的很難受也絕對不願意，我們並沒有給弟弟任何的法律援助去支持他，只是相信司法能夠給所有受害者一個公道。

8、指控中，對女方家屬不聞不問，在事件後，也有節日問候，但在祭拜對年前，女方家屬未經告知逕自將我亡妻與小孩的香火移走另立牌位，對年當天也未到場祭拜，女方家屬便無法在和平溝通，自從我的亡妻離開了以後，我的所有行為都被女方家屬放大檢視，更是直接揚言恐嚇說該死的是我，要把我捅死，真的造成了我非常大的壓力，也讓我更不願意去面對過往，好像我做什麼都不對，都該死該賠他們一條命，但我並不是兇手，我已經很努力把該做的都做到了，我也想好好的活下去，難道錯了嗎？要經過了多久我才能開啟新的人生，這個問題也成了大家論戰的內容，很抱歉我並不是一個完美的人，我的家庭也並不完美，我們只是普通人，會犯錯，但我跟我爸爸絕對沒有蓄意要去傷害自己的家人，傷害他人，請大家能夠原諒我跟我爸爸，阿公也在事發的年底因為這事情病情加重含冤離去，剩阿婆獨自面對，真的沒有辦法承受更多了。

9、我之後一定會更注意自己的言行，盡可能不讓他人受到傷害，謝謝各位網友的指教，我會虛心接受，但那些對我與我家人的惡意造謠，我也不會姑息，請停止惡意言論，謝謝大家。

延伸閱讀
爸爸陳屍水池「屋主疑拒查看」！林葉亭親揭死因　澄清不實訊息
2阿嬤高鐵上暢聊太吵！遭斥責道歉一句話　網友淚：拿麥克風也接受
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／抓到了！爆乳搶票集團幕後神秘黃牛王　返台過年機場落網
美晶片股崩跌！台、韓股休市閃過股災　日股早盤下挫逾600點
新北兄弟除夕互砍！弟左手幾近斷掌...哥臉部中刀
川普又提台灣！　稱「台灣掌控98％的晶片市場」
老闆跌倒過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」　店家：很突然
安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光
「Deepseek開發成本必然謊報」　胡采蘋曝母公司：最重視

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

貼春聯學問多！「蛇年旺整年」最佳時辰曝　專家揭禁忌：撕完再上

除夕發壓歲錢原因曝光！命理師教簡單開運方式：幫助好運上門

再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議！陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢

除夕必吃9樣年菜！　6禁忌勿踩「初一天亮再關燈」

老闆跌倒過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」　店家：很突然的事

過年也能吃得優雅又健康！正念飲食享受每一口不怕胖

新的一年別再硬撐！跟日本人學「爛泥哲學」放下執念更快樂

日本「1國民美食」大票台人狂搖頭！他吃一次嚇：狂灌水洗嘴巴

快訊／07:23台南楠西4.6地震！最大震度4級　13縣市有感

嚴陳莉蓮年菜竟有「金條」　一道台灣料理擄獲嚴凱泰味蕾

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

貼春聯學問多！「蛇年旺整年」最佳時辰曝　專家揭禁忌：撕完再上

除夕發壓歲錢原因曝光！命理師教簡單開運方式：幫助好運上門

再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議！陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢

除夕必吃9樣年菜！　6禁忌勿踩「初一天亮再關燈」

老闆跌倒過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」　店家：很突然的事

過年也能吃得優雅又健康！正念飲食享受每一口不怕胖

新的一年別再硬撐！跟日本人學「爛泥哲學」放下執念更快樂

日本「1國民美食」大票台人狂搖頭！他吃一次嚇：狂灌水洗嘴巴

快訊／07:23台南楠西4.6地震！最大震度4級　13縣市有感

嚴陳莉蓮年菜竟有「金條」　一道台灣料理擄獲嚴凱泰味蕾

台中最熱賣成屋社區都在「寶佳大道」上　主力總價破1500萬

嘉義東區「養樂多冰沙」瞬間喚醒童年回憶！療癒沁涼感讓人懷念

獨／千萬YTR「羅傑叔叔」真實年齡曝光！　認了新計畫：想到台灣開餐廳

正式與熱火鬧翻！　士官長巴特勒退出訓練遭無限期禁賽

DeepSeek大屠殺！　謝金河：台股若交易恐跌1500點

Albee尾牙「深V透視現身」半邊外露！轉身藏紅色亮點 超辣戰袍全被拍

圖／衝突不斷！用照片看歷史　2024上半年「台灣政壇大事紀」

貼春聯學問多！「蛇年旺整年」最佳時辰曝　專家揭禁忌：撕完再上

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

美晶片股崩跌！台、韓股休市閃過股災　日股早盤下挫逾600點

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

生活熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

即／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

拆新買隱形眼鏡　驚見超大蟑螂讓她崩潰

更多熱門

相關新聞

除夕六大開運法　圍爐多做1事「財運興旺」

除夕六大開運法　圍爐多做1事「財運興旺」

農曆12月29日（國曆2025年1月28日）是「 除夕」，也代表一年的最後一天，隔天就是新的一年、新的一天，必須將一切都準備妥當，除舊佈新，迎接嶄新的一年。開運達人楊登嵙教授以下詳細解說除夕六大開運法：

爸爸被高速追捕！嬰兒被甩出車外僅瘀傷

爸爸被高速追捕！嬰兒被甩出車外僅瘀傷

極端肉食8個月　他手掌滲「黃色分泌物」

極端肉食8個月　他手掌滲「黃色分泌物」

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

農曆春節「5大禁忌」曝　1動作恐招窮神

農曆春節「5大禁忌」曝　1動作恐招窮神

關鍵字：

陳彥翔周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

5對「沒想到是閨蜜」組合

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

即／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面