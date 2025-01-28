只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

▲傳統習俗女子嫁人後，除夕都要留在婆家圍爐，初二才能回娘家。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

過年到來也是家族團圓時刻，結婚的女子面對習俗，除夕回婆家圍爐，娘家父母也只能自己過。一名女網友表示，妹妹剛出嫁不久，今年剩爸媽兩人過除夕，她婚前就與丈夫協議好，自己每隔一年就回娘家過，公婆知道後勃然大怒撂下一句狠話，卻讓媳婦嘴角上揚。貼文掀起熱議，一票女網友笑了，「差一點跪下謝主隆恩」。

一名女網友在Threads上以「吃個年夜飯 以為有皇位要繼承」為題分享，表示妹妹去年剛出嫁，今年娘家爸媽只有2個人自己過除夕，她與丈夫婚前就協議好，她一年回娘家圍爐，一年在婆家圍爐，不過都讓先生留在婆家過，夫家是大家族，每年都有10幾個人吃飯。

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豈料，公婆得知這件事後勃然大怒，撂下狠話「那媳婦也不用來參加家族其它聚會了」，還說要打給媳婦媽媽講道理，原PO內心竊喜卻也覺得煩惱，「媳婦我嘴角上揚，但心情還是很複雜。還好先生站我這邊。」

貼文曝光後，不少人說中地方媳婦的心聲，紛紛笑喊，「怎麼會有人覺得媳婦不用參加婆家家族聚會是一種懲罰咧」、「其他聚會：當我想參加？」「拿到免死金牌，以後都不用參加了」、「這句話出來真的就是：yes!(握拳） 」、「快～跟公婆說聲：謝謝爸、謝謝媽」、「結婚一定要在婆家圍爐根本是陋習。」

事實上，古代重男輕女的觀念根深蒂固，傳統習俗認定嫁出去的女兒等於潑出去的水，媳婦除夕必須在夫家圍爐，凡事必須以夫家為重，若初二前回娘家會把家裡「吃窮」或招致厄運，但現代人已逐漸放下老舊觀念。

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