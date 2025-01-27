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父被高速追捕！9月嬰被甩出車外　大冷天躺街頭1hr奇蹟獲救僅瘀傷

嬰兒被甩出車外。（圖／X）

▲嬰兒被甩出車外。（圖／X）

圖文／CTWANT

美國俄亥俄州於去年12月1日發生一起駭人意外，警官在追捕32歲的男子切爾文卡（Zachary Chervenka），此前媽媽將嬰兒綁在車的座位上，豈料車門沒有關好， 9個月大的男孩從車上飛出去，警方起初認為該物體是爆胎，隨後警方才意識到被彈出的是嬰兒，1小時後，他在寒冷的路邊被母親發現。據警方稱，切爾文卡於第2天被捕，並被指控危害兒童罪，嬰兒則被送往醫院進行進一步評估，目前狀況良好。

據《每日星報》報導，警方公佈的這段影片顯示，去年12月1日，當時俄亥俄州布萊恩市警方正在追捕因車輛盜竊罪被通緝的切爾文卡，警官當時在超市沃爾瑪停車場接近切爾文卡 ，而他的伴侶將嬰兒綁在座位上，但車門沒有關好。

當追捕行動開始時，9個月大的男孩從貨車上飛出去，並從汽車座椅上滾到路上，隨後由於天氣寒冷，追捕行動被取消，警方才意識到被彈出的是嬰兒，1小時後，他在寒冷的路邊被母親發現，嬰兒隨即被送往醫院，奇蹟般的僅受了一些瘀傷，目前狀況良好。

據警方稱，切爾文卡於第2天被捕，並被指控危害兒童罪。

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