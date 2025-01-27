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小年夜國道3起車禍回堵　下午還有6處易塞路段

▲▼小年夜國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

▲小年夜國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)為小年夜，上午國道發生3起追撞車禍，造成回堵。高公局表示，預判下午國道還有6處易塞路段，包括國1楊梅到新竹、國5南港系統到頭城等。

根據高公局統計，今小年夜截至上午11時，國道全線交通量為26.4百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里。

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高公局表示，今上午交通量仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹交流道，其餘路段行車狀況大致正常。

國道今上午也發生3起追撞車禍，影響行車速度和車流，包括凌晨4時19分於國3南向72.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線2車道，上午4時52分排除。

接著上午7時41分國3北向40.4公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內2線車道，上午8時整排除；10時39分於國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時整排除，造成後方車流回堵2公里。

高公局預判今日下午國道還有6處易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議用路人，可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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