國1彰化段死亡車禍！轎車突停內側道害3車追撞　釀1死5輕重傷

記者唐詠絮／彰化報導

小年夜前夕車禍奪命！國道1號北上195K處彰化路段，昨(26日)深夜1輛轎車突然停在內側車道，後方3車閃避不及撞成一團，6人受到輕重傷，其中黃女駕駛的轎車受到後方追撞翻覆，坐在副駕駛座的劉女，頭、胸部傷勢嚴重當場OHCA送醫不治。警方強調，各駕駛人無飲酒，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

▲國1北向彰化路段追撞，劉女受困車內當場失去呼吸心跳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國1北向彰化路段發生4車追撞釀5傷1人死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

車禍發生於昨(26)日22時51分，地點在國道1號北向195.5公里內側車道，彰化縣消防局據報後立即出動第一大隊轄區分隊趕往現場搶救，現場發現有轎車也有廂型車，共4車全撞成一團，4男2女受到輕重傷，其中1名女性被救出時已經無呼吸心跳，送彰基搶救仍因傷重不治。

國道警方表示，當時戴男駕駛的轎車，行經國道1號北向195.5K處時，不明原因停在內側車道，黃女見狀緊急煞車、後方黃男再追撞黃女，導致黃女自小客車翻覆，此時後方林男駕駛廂型車閃避不及再推撞，現場零件噴飛，造成後方一度大塞車，整起事故於23時48分排除，才漸漸疏散車流。

▲黃女座車翻覆2傷1死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道第三公路警察大隊表示，全案有6人送醫1人死亡，相關肇因仍待調查釐清，呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心為高速公路事故常見的肇事因素，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照；提醒駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

▲國1北向彰化路段發生4車追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）