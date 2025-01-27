電動車自撞4死　高公局：設施符合規範「交流道別用輔助駕駛」

▲楊梅休息站電動車25日晚間發生自撞車禍並起火，導致4人死亡。（資料圖／翻攝《記者爆料網》）

記者李姿慧／台北報導

國1楊梅休息站25日晚間發生電動車自撞安全島，電動車火燒車釀4人死亡，根據警方統計，楊梅休息站啟用3年已造成12起車禍，遭質疑道路設計有問題。高公局今(27日)表示，休息站入口路線設計及交通設施均符合規範，近期將再增設警示標誌外，並籲駛出交流道不要使用輔助駕駛系統。

針對1月25日國道1號高架南向楊梅休息站前電動車自撞交通事故，高公局今說明，該路段均依照公路路線設計規範辦理，依該地點發生的5件自撞事故資料分析顯示，事故原因主要為使用行車輔助系統、疲勞駕駛、分心駕駛等，都屬於用路人操作或個人身心狀態所導致之交通事故。

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高公局指出，為加強提醒與警示，已陸續增加交通工程設施，包括增設路面速限標字、交通桿、導標、護欄設反光浪板、跳動路面減速標線、及113年10月28日再增設視覺化減速標線，以強化警示效果及促使用路人依循車道標線行駛。另為提醒用路人減速，沿線自主線依序降速100、80、60公里，並設有相關速限標誌及地面標字。

至於有眾反映該路段採用水泥護欄太堅硬，高公局說明，主要考量國道車速快，與進入休息站之車輛須有區隔設施，比照國道中央分隔帶作法，採取水泥護欄方式，以避免車輛失控衝入休息站。另為增加車輛操作失誤之緩衝效果，現場均已設有注水式交通桶及交通桿等警示設施，提醒用路人小心駕駛。

▲國1楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

不過高公局表示，近期將再於該路段增設警示標誌，提醒用路人注意前方速限降低應小心駕駛及手握方向盤不依賴輔駕，先設置「請勿使用/輔助駕駛系統」標誌之強化設施，並已規劃再辦理強化作為，包括擴大槽化區範圍及每2公尺加密設置雙排360度強化玻璃標記，強化警示效果。

高公局也呼籲用路人，輔助駕駛系統尚無法偵測道路所有情境因此有其盲點及限制條件，包括與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、行駛路型特殊、前車行駛間突然轉向或切入、特殊路況天候及前車外型特殊等6種情況。

高公局強調，尤其開車進出高速公路交流道時，包括各交流道、地磅站、服務區、休息站等都屬於輔助駕駛系統使用盲點的路段，符合前述行駛路型特殊及前車行駛間突然轉向或切入等2種情境，「強烈建議不要使用輔助駕駛系統，因輔助駕駛系統極可能無法正確辨識出入口匝道。」

▼輔助駕駛無法辨識情形。（圖／高公局提供）