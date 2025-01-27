停火期限屆滿！以軍駐黎巴嫩南部不撤　白宮：協議延長至2月18日

▲白宮宣布以黎原本在1月26日屆滿的停火協議將持續至2月18日。圖為駐守在黎巴嫩邊境的以色列士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國白宮26日宣布，儘管以色列未能在原定時間從黎巴嫩南部撤軍，但以黎之間的停火協議將在美國監督下，延長至2月18日。以色列和黎巴嫩真主黨在去年11月達成60日的停火協議，結束雙方長達14個月的戰事。協議原本在當地26日屆滿，但以軍仍未按協議完全撤離，令雙方停火的前景不明朗。

綜合路透社與法新社報導，根據雙方最新簽署的協議，黎巴嫩軍隊與聯合國維和部隊將接管黎巴嫩南部，但以色列指責黎巴嫩新成立的軍隊未能履行協議義務，迅速進入黎巴嫩南部監督停火協議的執行情況，以及防止武裝組織真主黨捲土重來，因此拒絕在撤軍期限內完成撤離。

黎巴嫩當局則指控以色列拖延撤軍並進行過度打擊，抨擊以軍26日對黎巴嫩南部展開的襲擊，聲稱相關行動已造成22人死亡，其中包括6名當時正在返回村莊的婦女。然而，以色列軍方表示，襲擊針對的是「對以色列構成威脅」的目標，同時強調繼續掃蕩真主黨武裝的必要性。

儘管停火協議在美國的監督下被延長，但以黎雙方的矛盾未見緩和。以色列尚未明確南部駐軍的撤離時間，強調其行動旨在確保因真主黨攻擊而流離失所的以色列居民能安全返家。另一方面，黎巴嫩新政府則要求以色列全面遵守協議，並敦促國際社會施壓以色列停止侵略行為。停火協議的實施與雙方談判進展將成為未來影響地區穩定的關鍵。

白宮在聲明中指出，停火協議延長後，以黎和美國將就釋放哈瑪斯在2023年10月發動襲擊後被俘的黎巴嫩囚犯一事進行談判。此前，以色列對黎巴嫩真主黨展開軍事行動，導致邊境地區緊張升級。