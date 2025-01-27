30天內決定TikTok命運　川普：很多重量級人物在和我洽談

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）25日表示，他正與多方人士討論關於TikTok的未來計畫，並預計在接下來的30天內作出決定。他在搭乘空軍一號前往佛州途中對記者透露，「我與許多人討論過TikTok，有很多人都表達濃厚興趣。」

路透社引述知情人士報導，川普政府正推動一項拯救TikTok的方案，計畫由美國軟體公司甲骨文（Oracle）以及外部投資者組成的團隊接管TikTok的營運。根據協議，TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）仍會保留部分股權，但數據收集與軟體更新將由甲骨文負責管理；目前甲骨文已為TikTok的網絡基礎設施提供技術支持。

不過，川普在接受記者提問時表示，他尚未與甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）討論購買TikTok事宜。他補充道，「不是只有和甲骨文討論，有許多重量級人物正在和我談，我會在30天內做出決定。國會給了我們90天的期限，如果我們能拯救TikTok，我認為這是一件好事。」

知情人士透露，協議細節尚未完全確定，討論範圍可能涵蓋TikTok美國業務及其他地區。此方案還考慮讓字節跳動的部分美國投資者參與，包括Susquehanna International Group、General Atlantic、KKR和紅杉資本（Sequoia Capital）。

美國國家公共電台（NPR）也報導了涉及TikTok全球業務的交易討論，強調目前仍在協商階段。而與甲骨文的協議若成行，該公司將負責處理國家安全相關問題。此前，TikTok於2022年與甲骨文達成協議，將美國用戶數據存儲於甲骨文伺服器，以應對美方對中國政府干預的擔憂。

其他尋求收購TikTok的團隊，如由富豪麥考特（Frank McCourt）領導的投資團隊，以及YouTube名人「Mr. Beast」唐納森（Jimmy Donaldson）參與的團隊，目前並未參與甲骨文的協商。