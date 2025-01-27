川普不死心：格陵蘭的居民想成為美國的一部分

▲川普仍舊認為美國最終能得到格陵蘭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日再次表態對格陵蘭島的高度興趣，並表示相信美國最終將會掌控這個地區。川普與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的通話被形容為「災難性」，其中川普被指採取強硬態度，甚至威脅施加經濟制裁。

川普在搭乘空軍一號前往佛州途中對記者表示，「我認為我們會得到它。」他聲稱格陵蘭57,000名居民「想要和我們在一起」，並表示，「這與世界自由有關，與美國無關，因為我們是唯一能提供自由的國家。」

自連任以來，川普多次重申對這個由丹麥控制、但擁有高度自治的北極島嶼的興趣。他還提到，美國對格陵蘭的收購是基於自由與全球戰略考量，而非單純經濟利益。

丹麥首相辦公室對匿名消息來源對通話內容的描述表示不認同。而格陵蘭首相埃格德（Múte Egede）則明確表態，格陵蘭不出售，但願意與美國在礦業等領域深化合作，埃格德主張格陵蘭未來應脫離丹麥，實現完全獨立。

對於川普的主張，丹麥國會國防委員會主席雅洛夫（Rasmus Jarlov）在社交平台X上強硬回應，「我們不會讓57,000名格陵蘭人變成美國公民。無論美國多強大，丹麥依然會說不。」

作為北極的重要地區，格陵蘭的戰略地位因氣候危機而愈發突出。該地冰川快速融化，使得包括銅、鋰、鈷和鎳在內的稀有礦產吸引了全球關注。此外，融化的北極冰層正開闢新的航運路線，成為蘇伊士運河的替代選項。

自冷戰以來，美國便在格陵蘭設有軍事基地，並運行飛彈預警系統。這也讓格陵蘭成為大國博弈的焦點之一。

據丹麥前高級官員透露，1917年時任美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）曾保證格陵蘭「將永遠屬於丹麥」。此外，根據當時的協議，若丹麥出售格陵蘭，英國擁有優先購買權，理由是格陵蘭靠近當時作為英國自治領地的加拿大。

川普更不排除採用經濟或軍事手段取得格陵蘭，甚至提到希望控制巴拿馬運河。對於加拿大，他表示，「我認為它應該成為美國的一個州，這樣它將得到更好的待遇、更低的稅收和更大的安全保障。」