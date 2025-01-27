川普報復性「加徵25%關稅」！哥倫比亞秒反擊　直接加碼50%

▲川普宣布向哥倫比亞加徵關稅，哥倫比亞秒反擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞近日拒絕2架載有遭驅逐移民的美國軍機降落，引發美國總統川普的強烈反彈，他氣得在26日宣布，將對哥倫比亞採取全面性的報復措施，包含階段性加徵25%至50%的關稅、實施其他制裁和旅行禁令等多種手段。對此，哥倫比亞也不甘示弱反擊稱，將對美國進口商品課徵50%關稅。

根據路透社報導，川普在自己的社交平台「真實社群」（Truth Social）上發文，批評哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）拒絕美國航班降落的決定，並指責這一行為危及美國的國家安全和公共安全。川普強調，已經指示政府立即採取緊急措施進行報復。

川普宣布，將對哥倫比亞商品徵收25%的關稅，並計劃在一周內提高到50%。此外，還將對哥倫比亞政府官員實施旅行禁令及撤銷簽證，並對其國庫、銀行和金融體系進行緊急制裁。同時，美國將對入境的哥倫比亞公民實行更嚴格的審查機制。

法新社指出，這些措施帶來的實際影響還不明朗，因為哥倫比亞一直是美國在拉丁美洲最緊密的傳統盟友之一，雙方還簽有自由貿易協定。哥倫比亞是第二個拒絕讓執行轉移移民任務的美軍降落的拉丁美洲國家，這起事件除了突顯川普政府對移民問題的強硬態度外，同時也加劇了拉丁美洲地區的緊張局勢。

哥倫比亞總統裴卓嚴厲譴責華府作法，認為美國將移民當作罪犯對待。他在社交平台X上發文稱，哥倫比亞願意讓被驅逐的移民搭乘民航機回國，並強調這些移民應該受到尊重和有尊嚴的對待。

哥倫比亞也在川普揚言報復後，反擊稱，將對美國進口商品實施50%關稅的制裁。

美國國務卿魯比歐則在聲明中表示，美國不會再被欺騙或利用，並指出裴卓先是授權遣返軍機，但在軍機升空後又取消了授權。一位匿名的美國官員透露，當裴卓取消降落許可時，軍機已經從加州起飛，正前往哥倫比亞。