川普：埃及和約旦應接收加薩居民

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日提議，由約旦與埃及接收因戰火摧殘而流離失所的加薩居民，但此建議不僅遭到控制加薩地區的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）拒絕，還遭約旦外交部長與巴勒斯坦權威機構強烈駁斥。

川普於25日接受訪問時被問及，此方案是暫時性或長期解決方案。他回應，「可能是任何一種」，然而，對於這一提議，區域內多國迅速表達反對立場。

約旦目前已收容數百萬巴勒斯坦人，而埃及境內也有數萬人生活。這兩國及其他阿拉伯國家一向拒絕讓加薩居民永久遷至其境內，因為這涉及到巴勒斯坦未來建國的核心問題——加薩被視為巴勒斯坦未來國土的一部分。

約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）表示，約旦反對任何將加薩居民遷移至其他地區的計劃，他強調，「我們反對任何形式的巴勒斯坦人被迫流離失所，這是我們堅定不移的立場。」至於埃及，雖尚未對川普的提議正式表態，但多次表明拒絕加薩居民大規模遷徙的立場。

哈瑪斯政治局成員奈姆（Basem Naim）抨擊川普提議是另有企圖，表示，「即便這些提議看似具有善意，例如重建計劃，但巴勒斯坦人民絕不接受任何離開家園的方案。」另一名哈瑪斯官員阿布祖赫里（Sami Abu Zuhri）則呼籲川普避免重蹈拜登政府「失敗」政策的覆轍，並稱，「加薩人民承受了死亡的威脅，但依然拒絕離開家園。」

西岸的巴勒斯坦自治政府主席馬阿巴斯（Mahmoud Abbas）也發表聲明，堅決反對這項提議。他透過官方新聞機構WAFA表示，「我們的人民將堅守家園，絕不離開。」

針對川普提議，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示支持，認為這是「絕佳的主意」，並稱將研究具體計劃。然而，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一貫反對類似構想，兩人立場不一。

巴勒斯坦分析師卡提布（Ghassan al-Khatib）指出，川普的計劃缺乏現實基礎，「不論是在西岸、加薩，還是約旦與埃及，這種提議都不會被接受。」