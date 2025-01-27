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新北人看這邊！農曆年這3天停止收垃圾　另設70處可倒

▲▼環境部再補助11縣市試辦定時定點收運，讓民眾不用追著垃圾車跑。（圖／環境部提供）

▲新北市公布春節收垃圾時間。（示意圖／環境部提供）

記者崔至雲／新北報導

農曆春節即將到來，新北環保局宣布過年期間垃圾收運規劃28日除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止，29日(三)至31日(五)農曆初一至初三則停止收運，2月1日農曆初四恢復正常垃圾收運，並呼籲民眾提前開始除舊布新大掃除。

環保局指出，因考量除夕晚間至農曆初三停收期間，民眾仍有倒垃圾需求，新北市特別設置70處定點收運站方便民眾交付垃圾，且務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋。

環保局表示，為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器外，亦將機動巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾於定點收運站造成環境髒亂，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處新臺幣6千元罰鍰。上述70處定點收運站詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。

環保局提醒，民眾交付垃圾時，應依規定區分ㄧ般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。尤其危險物品務必要先行妥適處理，以免因車斗內的密閉空間，加上經過機器擠壓、摩擦產生火花而造成爆炸，造成第ㄧ線收運人員及後端處理廠安全的疑慮。例如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再單獨交付資源回收車；行動電源應做好資源回收，請勿直接丟至垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式詳情請至「回收物品易查通」查詢。

另外，環保局也說，大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線(https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/dispPageBox/Ntpcepd/NtpCp.aspx?ddsPageID=CONTACT)，並請提前向清潔隊預約登記以利安排於年前清運；1月20日(一)至1月28日(二)將僅受理預約年後之清運。如家中整理出不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，亦歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭，詳情歡迎至「幸福小站」餘裕物資媒合平台查詢與登錄。

此外，民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，也嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入。依「廢棄物清理法」規定，隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得移送檢警偵辦，再次呼籲業者及民眾切勿以身試法。

環保局再次呼籲，即使政風單位宣導多年，仍有民眾習慣於年節以致贈禮品或紅包的方式表達對清潔隊員的感謝之意，因此再次強調，請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時只要以微笑或對他們說聲謝謝，隊員們就能感受到心意，也會回以溫暖的微笑，如此不僅能實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。
 

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