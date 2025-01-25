　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

駕駛閃雙黃燈禮讓！重機騎士硬鑽「刷卡」行人　她目擊嚇到後退

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前開車行經新北市五股區成泰路一段時，發現有兩名行人要過馬路，於是停下禮讓，卻有一名重機騎士突然快速衝出，直接擦過走在前方的男性行人，讓走在後方的女性行人嚇得趕緊退回人行道，一度不敢繼續過馬路。

駕駛閃雙黃燈禮讓！騎士硬鑽「刷卡」行人　她嚇到退回路邊（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲行人遭重機騎士「貼身擦過」，幸好雙方都沒有大礙。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

影片中，只見原PO在21日晚間10時許開車行經新北市五股區成泰路一段，遠遠就看到兩名行人正要過馬路，便放慢速度並開啟雙閃燈在行人穿越道前停下，旁邊的騎士阿伯也跟著停下，沒想到走在前面的男性行人才剛過完一半馬路，突然有一名重機騎士從畫面左下角快速衝出，就像刷卡一樣直接擦過行人。

幸好行人反應快閃了一下，雙方並無大礙。而走在後方的女性行人目擊整個事發過程，嚇得趕緊倒退回人行道，等到其他騎士陸續通過，她才快步走過馬路。

原PO將這段行車記錄器影片上傳至YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，引發許多網友關注，大家紛紛留言表示誇張，「這沒跟他要一筆年終，這個行人太善良了」、「請警方主動偵辦」、「可悲，這種的我一率支持學長正義執行」；還有網友質疑重機騎士是否刻意翹牌加改燈，以規避檢舉，希望有關單位能好好查一查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
合體大谷翔平！佐佐木朗希受邀道奇大聯盟春訓
女星被逼和「同戲男星」潛規則！　對方早有女友
警擊斃「娃娃機店搶犯」挨告　YouTuber募款挺執法
小笠原慎之介「壓線」加盟國民　兩年合約總值1.1億元
家人過世留土地+房「遺產稅1600萬」崩潰求助　地政士解答了
未來2週還是冷」　專家曝三階段變冷：如溜滑梯
竹東爆槍戰！樓下店員見5煞上樓「急疏散客人」　孩見斷掌嚇到狂
李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底
直播主夫妻「招待遊泰」被賣給詐團！　失聯逾2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕駛閃雙黃燈禮讓！重機騎士硬鑽「刷卡」行人　她目擊嚇到後退

免費招待遊泰被賣給詐團又＋1　直播主夫妻失聯逾2個月

北市黑道衝突！天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

電信詐騙「開山祖師」被槍殺！　黑道全坐不住緝凶

娃娃機店遭搶20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！YouTuber募款挺執法

鄧文聰掏空幸福人壽百億獲保外就醫　裁定3億交保喊窮降為600萬

北市21里長上海旅遊被控反滲透法　北檢：罪嫌不足不起訴

竹東爆槍戰！樓下店員見5煞上樓「急疏散客人」　孩見斷掌嚇到狂吐

快訊／彰化鹿港火燒車　駕駛緊急逃生！消防拉水線灌救

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

駕駛閃雙黃燈禮讓！重機騎士硬鑽「刷卡」行人　她目擊嚇到後退

免費招待遊泰被賣給詐團又＋1　直播主夫妻失聯逾2個月

北市黑道衝突！天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

電信詐騙「開山祖師」被槍殺！　黑道全坐不住緝凶

娃娃機店遭搶20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！YouTuber募款挺執法

鄧文聰掏空幸福人壽百億獲保外就醫　裁定3億交保喊窮降為600萬

北市21里長上海旅遊被控反滲透法　北檢：罪嫌不足不起訴

竹東爆槍戰！樓下店員見5煞上樓「急疏散客人」　孩見斷掌嚇到狂吐

快訊／彰化鹿港火燒車　駕駛緊急逃生！消防拉水線灌救

婚後買房登記另一半名下？　專家教「3招」自保

合體大谷翔平！佐佐木朗希受邀道奇大聯盟春訓

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

小笠原慎之介「壓線」加盟國民　兩年合約總值1.1億元

2025年春節旅遊攻略　太平山國家森林遊樂區營運資訊一次看

牙敗！過年零食暗藏危機　美女牙醫點名「地雷TOP4」

屁孩海豚「騷擾鱷魚」成群跟蹤偷襲尾巴　牠只能無奈開溜

【周焦點】本田7人座MPV送測　TOYOTA第6代RAV4雙生車現身　小改款CR-V

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

小孟老師／1月25日星座運勢　牡羊職場強人「搞定主管」

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

社會熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

竹東在地「三環幫」遭狙殺　外來勢力派5殺手行刑

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

電信詐騙「開山祖師」被槍殺！　黑道全坐不住緝凶

他滿車k味拒下車　副駕駛座的秘密曝

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

即／24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

即／彰化市中心民宅竄火舌　緊鄰國小

更多熱門

相關新聞

新北瑞芳警啟動春節「平安服務專案」

新北瑞芳警啟動春節「平安服務專案」

為維護農曆春節期間的社會安定，並展現對弱勢族群的關懷，新北市瑞芳警分局與新北市政府攜手推動「平安服務專案」，以實際行動關懷轄區內有急難需求的貧困民眾，展現警政溫度與社會責任。

新北捷運公司徵才！召募92職缺　維修人員起薪40K

新北捷運公司徵才！召募92職缺　維修人員起薪40K

詐領助理費128萬　新北市議員曾煥嘉判3年

詐領助理費128萬　新北市議員曾煥嘉判3年

空拍機畫面曝！新莊豪宅建案燒成火把

空拍機畫面曝！新莊豪宅建案燒成火把

酒駕害女童喪失嗅味覺！惡男逃亡5年因拒檢栽了

酒駕害女童喪失嗅味覺！惡男逃亡5年因拒檢栽了

關鍵字：

新北

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

竹東在地「三環幫」遭狙殺　外來勢力派5殺手行刑

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

更多

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面