駕駛閃雙黃燈禮讓！重機騎士硬鑽「刷卡」行人　她目擊嚇到後退

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前開車行經新北市五股區成泰路一段時，發現有兩名行人要過馬路，於是停下禮讓，卻有一名重機騎士突然快速衝出，直接擦過走在前方的男性行人，讓走在後方的女性行人嚇得趕緊退回人行道，一度不敢繼續過馬路。

▲行人遭重機騎士「貼身擦過」，幸好雙方都沒有大礙。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

影片中，只見原PO在21日晚間10時許開車行經新北市五股區成泰路一段，遠遠就看到兩名行人正要過馬路，便放慢速度並開啟雙閃燈在行人穿越道前停下，旁邊的騎士阿伯也跟著停下，沒想到走在前面的男性行人才剛過完一半馬路，突然有一名重機騎士從畫面左下角快速衝出，就像刷卡一樣直接擦過行人。

幸好行人反應快閃了一下，雙方並無大礙。而走在後方的女性行人目擊整個事發過程，嚇得趕緊倒退回人行道，等到其他騎士陸續通過，她才快步走過馬路。

原PO將這段行車記錄器影片上傳至YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，引發許多網友關注，大家紛紛留言表示誇張，「這沒跟他要一筆年終，這個行人太善良了」、「請警方主動偵辦」、「可悲，這種的我一率支持學長正義執行」；還有網友質疑重機騎士是否刻意翹牌加改燈，以規避檢舉，希望有關單位能好好查一查。