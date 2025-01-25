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萬人朝聖！金牌選手搭海上超跑　「水門禮」迎吉伊卡哇、小八進港

記者許宥孺／高雄報導

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今(25日)下午2點盛大展開，5位金牌選手搭乘超帥的海上遊艇超跑環繞高雄港，引領吉伊卡哇、小八貓從高雄港進入愛河灣，市府在港邊兩側以高規格「水門禮」迎接，吸引萬名「吉粉」到場朝聖。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲吉伊卡哇、小八貓正式在海上亮相。（圖／記者許宥孺攝）

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高雄不講武德，繼去年2隻黃色小鴨引領IP風潮，今年市府邀請到日本超人氣IP吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇到訪高雄，即日起至2月16日展出。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲兔兔烏薩奇在碼頭樂園展出。（圖／記者許宥孺攝）

市府今日於高雄流行音樂中心辦理盛大的開幕典禮，首先由台鋼雄鷹啦啦隊帶來表演，隨後由5位高雄運動選手搭乘海上遊艇超跑，領航吉伊卡哇、小八貓從高雄港進入愛河灣，包括奧運射擊國手吳佳穎、台鋼雄鷹金牌投手陳柏清、自由車粉紅小鋼炮黃亭茵、奧運舉重國手高展宏及健力國手謝宗庭。

▲▼海上遊艇超跑。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼5位金牌選手搭乘海上超跑，引領吉伊卡哇、小八進港。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

市府也特別安排「水門禮」，迎接2隻小可愛進入高雄港灣，讓現場萬名「吉粉」嗨翻了。告五人樂團此次擔任冬日遊樂園代言人，也現身帶來新歌《從未見過的海》，終於實現擔任遊樂園代言人的夢想。吉他手雲安看到小可愛進港畫面，笑說：「太大隻了！」告五人也預告，4月12日將在世運主場館舉辦大型演唱會， 希望大家都來高雄看吉伊卡哇、演唱會門票買起來。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲告五人擔任冬日遊樂園代言人。（圖／記者許宥孺攝）

吉伊卡哇身為冬日遊樂園主角，將會出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面，小八貓會在靠近高雄流行音樂中心音浪塔前，兔兔烏薩奇則會出沒在碼頭樂園。

今年高雄冬日遊樂園設置共計25座遊樂設施，其中6座是新亮相機械設施，還貼心設置幼兒氣墊區，適合2至6歲小朋友遊玩，樂園設施開放時間為1月25日至2月16日，除夕休園)，下午3點至6點，週五至週日及年假期間增加下午6點至晚上9點時段，遊園券於當日活動 開始前1小時於活動現場發放。

▲▼高雄冬日遊樂園交通指南。（圖／記者許宥孺翻攝）

因應市府冬日遊樂園及吉伊卡哇熱潮，高捷公司預估活動現場人潮眾多，避免人潮過度集中於高雄輕軌特定車站，以致產生擁擠現象，活動期間輕軌C10光榮碼頭站，初步規劃共12個熱門日(1月25、26、27日、29、30、31日；2月為1、2、8、9、15、16日)，於中午12點至當日營運結束，不開放上下車。民眾可轉搭高雄捷運至O2鹽埕埔站或R9中央公園站，再搭乘接駁車或悠閒散步前往。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼吉伊卡哇、小八（圖／記者許宥孺攝）

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

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