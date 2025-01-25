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燈光秀「把高流變吉伊卡哇」2萬人驚喜：五官呢？　高流解答

記者許宥孺、許力方／高雄報導

日本當紅「吉伊卡哇」降臨2025高雄燈會冬日遊樂園，全球最大也是唯一的首創3隻巨大肉包充氣氣球，今天全部充氣完畢下水，進入高雄港在愛河灣展出。有網紅發現，開幕前夕高雄流行音樂中心的燈光秀中，投射吉伊卡哇的造型，上萬人又驚又喜，沒想到今天正式亮相，僅有代表色燈光，仍讓粉絲大讚「把高流變成吉伊卡哇，高雄太狠了。」高流對此回應，僅是測試影像。

開幕前夕，有不少前往觀看吉伊卡哇充氣的民眾發現，高流在燈光秀測試時，將吉伊卡哇三隻主角的臉部投射上高流，有美食網紅拍下瞬間直呼「如果高雄要瘋成這樣我也認了！」吸引超過2.4萬人按讚驚喜留言「好可愛」、「吉伊卡到」、「投影特地用吉伊卡哇造型真是好看」、「太荒唐XD」、「這表情好笑」、「好厲害，我愛高雄」、「是不小心按錯的嗎？」

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲全球最大吉伊卡哇進港高雄。（圖／記者許宥孺攝）

今天吉伊卡哇燈會燈光秀正式亮相，現場粉絲發現，高流燈光僅剩吉伊卡哇三隻腳色的代表色亮起，仍大呼「把高流變成吉伊卡哇的樣子，高雄太狠了」，也有在地粉絲團「高雄點」拍照發文問「五官呢？」引起熱烈討論。

高雄流行音樂中心表示，之前網友拍到的不是正式演出的版本，僅是技術團隊的測試影像，最後團隊決定只用相同的色系，無涉相關授權問題。

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