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烏薩奇過生日！粉絲應援「恭祝聖誕千秋」　陳其邁祝壽齊喊：蛤～

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄燈會邀請到日本超人氣IP吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇於愛河灣展出，適逢3天前(22日)是烏薩奇生日，有粉絲自主舉辦應援活動，要在今日冬日遊樂園開幕後，拉紅布條一同慶賀烏薩奇聖誕千秋，沒想到市長陳其邁也到場響應，唱完生日快樂歌後也模仿烏薩奇口頭禪：「蛤～」網友直呼好荒謬、也太可愛。

高市府今日於高雄流行音樂中心辦理盛大的開幕典禮，首先由台鋼雄鷹啦啦隊帶來表演，隨後由5位高雄運動選手吳佳穎、陳柏清、黃亭茵、高展宏、謝宗庭搭乘海上遊艇超跑，領航吉伊卡哇、小八貓從高雄港進入愛河灣。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

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▲市府以水門禮高規格迎接吉伊卡哇、小八進入愛河灣。（圖／記者許宥孺攝）

適逢烏薩奇22日過生日，有粉絲在社群宣布要在今天為烏薩奇應援，下午3點37分在輕軌旅運中心旁，拉紅布條為烏薩奇慶生，並邀請廣大「吉友」前來同樂，慶賀烏薩奇聖誕千秋。

▲粉絲替烏薩奇補過生日，陳其邁驚喜到場響應。（圖／民眾提供）

▲粉絲替烏薩奇補過生日，陳其邁驚喜到場響應。（圖／民眾提供）

主辦粉絲穿著「埔里呀哈宮」的黃色背心，背上和帽子都印有黑色的「蛤」字樣，隨機出沒愛河灣燈區，遇到工作人員時，可索取結緣小物，並對工作人員唱誦「嗚啦呀哈，呀哈嗚啦」，即可獲得紀念面紙或春節斗方貼紙一份。

不少粉絲直擊「邪教現場」，直呼感謝「埔里呀哈宮」舉辦此活動，實在太可愛！物資於1小時內就發送完畢。而市長陳其邁也驚喜到場，與粉絲們一起唱生日快樂歌，合照時模仿烏薩奇口頭禪：「蛤～」讓現場粉絲笑翻了。

▲吉伊卡哇,烏薩奇,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲嗚啦！烏薩奇活潑瘋癲的個性吸引大票粉絲。（圖／記者許宥孺攝）

吉伊卡哇身為冬日遊樂園主角，將會出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面，小八貓會在靠近高雄流行音樂中心音浪塔前海面，兔兔烏薩奇則會出沒在碼頭樂園。冬日遊樂園即日起至2月16日展出，每晚6點至晚上10點點燈，除夕則不開燈。

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼小八貓、吉伊卡哇。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼吉伊卡哇,兔兔,烏薩奇,小八,冬日遊樂園。（圖／記者許宥孺攝）

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