被同事問「年終獎金領多少」要怎麼答？過來人有解：一律快速回

▲近期已有人領到年終獎金。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司已經在近日發放年終獎金，而大多數人都知道，薪資、獎金在職場上是「不能說的祕密」，只是近日就有網友發文透露，她有個同事特別愛打聽大家的年終，而對方得知她去年領得比較多之後，就非常不爽，大家都會老實告訴同事自己領多少嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「請問會跟同事老實說年終嗎」為標題發文，提到公司就快要發年終獎金了，但每到這個時間點，就讓她既期待又困擾，因為他們公司有個同事很愛打聽大家的年終，像去年她就有被問到。當時，她如實告訴同事自己領了多少，豈料對方卻不滿她領得比較多，因此不斷抱怨。

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原PO坦言，她平時工作很認真，同事則愛偷懶又常常出包，因此對方的話聽在她耳裡，就不太舒服，如果她領的年終獎金和同事一樣多，她才該難過。最近該同事又跟她聊起年終獎金的話題，讓她很擔心之後又會被問說領多少。

貼文曝光後，有過來人分享回答的方式，「絕對不能講！我都先刺探對方大概多少，絕對會報得比他少，然後用手比個大概，剩下讓他自己想像」、「先問他你多少，然後說跟你差不多」、「我一律快速回：不多，你呢？同事講出金額的話，再補一句：差不多。玩圈圈叉叉的概念」、「不講，連季獎金也不講，或是聽他們講多少錢，我自動往下少3、4000元」。

也有網友回應，「不能講，連三節都不要講」、「千萬不要說實話」、「當然不能說呀，否則全公司都知道你領多少，人難免都會有比較的心態」、「絕對不能講，會被弄，人心很複雜的」、「財不露白，不要跟同事談錢的事情」、「千萬別說，很多事情都是比較來的，人比人氣死人，也不要知道對方的」。話題引發討論。

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