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吉伊卡哇魅力席捲高雄！輕軌C10站「熱門日封站」　午後禁上下車

▲▼超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光　週六5選手領軍入港 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲超巨大吉伊卡哇降臨高雄！昨晚於港區進行充氣測試。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄燈會邀請到日本超人氣IP吉伊卡哇作為主角，高雄捷運公司預期燈會、冬日遊樂園將引爆熱潮，因此輕軌C10光榮碼頭站，在熱門日的中午12點後都不開放上車。

高雄市政府今年再度攜手臺灣港務公司，將16-18號碼頭變身成歡樂兒童樂園，設置25座遊樂設施，其中有6座是新亮相的機械設施，並有幼兒氣墊區。

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▲▼超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光　週六5選手領軍入港 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吉伊卡哇充氣測試，吸引民眾搶拍  。（圖／記者許宥孺翻攝）

樂園設施開放時間為即日起至2月16日，除夕休園，下午3點至6點，週五至週日及年假期間，增加下午6點至晚上9點時段。遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。

而大小朋友期待的吉伊卡哇、烏薩奇、小八貓，將於明日下午2點在海風廣場正式登場，建議民眾可以從高雄流行音樂中心高低塔、珊瑚礁群、鯨魚堤岸及16號碼頭欣賞小可愛進港畫面。開幕式還有來自高雄的5位運動明星、代言人「告五人」，一同迎接小可愛們到來。

▼高雄冬日遊樂園交通指南。（圖／記者許宥孺翻攝，點圖可放大）

▲▼高雄冬日遊樂園交通指南。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運表示，因應市府冬日遊樂園及吉伊卡哇熱潮，預估活動現場人潮眾多，避免人潮過度集中於高雄輕軌特定車站，以致產生擁擠現象，活動期間輕軌C10光榮碼頭站，會於熱門日從中午12點起至當日營運結束，不開放上下車。

高捷指出，目前熱門日為1月25、26、27日、29、30、31日；2月為1、2、8、9、15、16等6天，初步規劃共12個熱門日。民眾可轉搭高雄捷運至O2鹽埕埔站或R9中央公園站，再搭乘接駁車或悠閒散步前往。

▲▼高雄冬日遊樂園交通指南。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄冬日遊樂園交通指南。（圖／記者許宥孺翻攝）

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