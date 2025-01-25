直擊／吉伊卡哇、小八下水啦！高雄港漂2巨大肉包　趴姿萌度破表

▲吉伊卡哇上午充氣完畢，準備下水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄燈會邀請到日本超人氣IP吉伊卡哇作為主角，今(25日)下午2點將正式進港展出，上午工作人員忙著將氣膜充氣，目前吉伊卡哇、小八皆已充氣完畢並下水，這2隻小可愛將分別展示於高流、愛河灣，而烏薩奇則會在冬日遊樂園陸地展場。

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今日盛大展開，這是全球首次「吉依卡哇」大型氣膜進港，日前工作人員連夜進行測試，確認氣膜正常後便隨即洩氣，但有不少「吉友」已捕捉到角色充氣後的萌樣。

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▲小八趴姿漂浮在港邊，萌度爆表。（圖／記者許宥孺攝）

今日上午記者前往高雄港17號碼頭，小八已充氣完畢並下水固定，吉伊卡哇則準備下水，充氣後的可愛模樣猶如包子，萌翻大人小孩。據悉，吉伊卡哇將會在高雄流行音樂中心海風廣場展出，小八則會在珊瑚礁群，而烏薩奇不會下水，會在冬日遊樂園陸地展出。

高雄市觀光局將於下午2點舉辦盛大的開幕儀式，由台鋼雄鷹啦啦隊開場表演，還有來自高雄的5位運動明星，包括奧運射擊國手吳佳穎、台鋼雄鷹金牌投手陳柏清、自由車粉紅小鋼炮黃亭茵、奧運舉重國手高展宏及健力國手謝宗庭，選手將搭乘超跑遊艇，直接領軍吉伊卡哇入港。

▲▼上午11點半，吉伊卡哇充氣完畢。（圖／記者許宥孺攝）

此外，活動也邀請到告五人樂團擔任代言人，將會進行一段表演。市府也有規劃吉伊卡哇快閃店，並邀請正版的授權商，還有開發高雄的活動限量商品，周邊也有碼頭樂園、各項親子藝文表演與美食市集等，有吃又有拿。