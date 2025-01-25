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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲訴法生效？　柯建銘曝一招：藍營三法已被圍死「整個會期都洗溝」

▲▼柯建銘 記者會 立法院民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統府日前公告憲法訴訟法修正案，立法院民進黨團提出暫時處分和釋憲，不過年前大法官未做出相關裁定，對此，民進黨團總召柯建銘今（25日）表示，違憲法案再多送到大法官那邊，一樣人數不足就放著，後面事情尊重大法官處理，人數夠了才能夠動。國民黨這些憲法學者今天自嗨說憲訴法已經正式生效，還在暫時處分如何正式生效？民進黨會提預防性權利救濟，全面性避免權利救濟「破口」，國民黨想不到我們做得這麼完全，只能雞蛋裡挑鋼筋。

柯建銘今再召開黨團記者會，對於選罷法，他表示，選罷法昨天送到行政院，行政院當然依照憲法、10日內提出覆議，若休會時一周召集、15天完成，藍白立法院每天都開快車，臨時會下午改院會投票，所以要把每個可能時間點算到最精確，免得他們又搞錯，10天內也就是2月2日，送來之後隔天開始處理覆議，也就是2月3日、新春開工，開工大吉。他們說行政院長被三振，是講錯了，被三振的是藍白的立法院，全部法案都失敗。

柯建銘指出，那天早上全國41個選區的罷免連署會送到中選會，都送過去了才開始開會，開完會已經傍晚，時間點大家可以算出來，開工大吉、罷免大成功，國民黨把三個法分成三個階段，居然可以一個召委說不送就不送，違憲立法院、違憲院長還做得下去？過年後他們還會送財劃法。

「國民黨整個會期所作所為都洗溝，完全沒用了」，柯建銘表示，舉手表決、打架打半天、憲訴法、財劃法、選罷法，方寸大亂，提的三個法都被圍死、完全沒用，自己一直冷靜地看他們表演什麼鬼，最後最大的自殺行為就是總預算，自殺4500多次、自己寫死亡證明書，變成一縷青煙，台灣就會太平。

對於憲訴法，柯建銘也嗆，國民黨已經沒有憲法學者，憲法訴訟有幾個原則，大法官專業性、中立性絕對可以相信，國民黨一直抹黑大法官，藍白這種搞法毫無機會，水準可見一斑，藍白搞了半天目的是什麼？違憲法案再多送到大法官那邊，一樣人數不足就放著，大法官不語，後面事情尊重大法官處理，不動如山，人數夠了才能夠動，一定是這樣處理。

柯建銘指出，國民黨這些憲法學者今天自嗨說憲訴法已經正式生效，還在暫時處分如何正式生效？一定是先暫時處分再開憲法法庭，如何生效？這些人還算是憲法學者嗎？民進黨會提預防性權利救濟，全面性避免權利救濟「破口」。立法院表決通過後「隔天」，我們就已經先處理預防性權利救濟，總統23日公告當天送預防性權利救濟，公告隔天就送正式釋憲案，國民黨想不到我們做得這麼完全，只能雞蛋裡挑鋼筋。

柯建銘表示，他們目標就是要讓大法官依政黨比例，但他們永遠得不到，癡人說夢，憲法是國家守護神，藍白還想搞成藍綠對決，讓現有八個大法官不可以釋憲，馬上違憲，至少暫時處分期間要尊重。國民黨所有想走的路都被封死了，必須投降。

至於有媒體報導，有3位大法官缺席評議會，柯建銘質疑，你能跟大法官聯絡？從哪裡聽來的？不要再自己瞎掰，我連跟大法官聯絡、碰面都不敢，大法官會告訴記者秘密？那他要自己下課了，從哪打聽來的？不管怎麼樣大法官人數都不足，在家裡禪定、追劇、讀書，等待藍白下課就好了，2月3日大家都會很愉快。

柯建銘表示，現在接觸大法官有什麼用？根本不需要，人數不足大家都清楚，何以釋憲？這跟藍白修的憲訴法完全背離，被暫時處分是應該的，這些記者都很資深，找天泡茶請教一番，不知道有什麼特殊管道。

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