主席補選開戰！蔡壁如稱民眾黨「不當小弟」　黃國昌：虛心聆聽

▲民眾黨代理主席黃國昌迪化街發紅包。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨代理主席黃國昌今（25日）率民眾黨立委黃珊珊及台北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞到迪化街抓中藥、發紅包袋。針對前立委蔡壁如發文疑似暗酸「傅隨組織」，黃國昌未多做回應，僅強調黨員同志提出批評跟建言，每個人都會虛心聆聽，未來會做更好。

黃國昌說，民眾黨是一個非常有紀律的政黨，黨主席的補選平常心就好了，非常感謝所有參與這次連署的黨員同志，每一份連署代表的都是對這個黨未來的期待。

黃國昌強調，相信在整個程序順利圓滿結束後，最重要的事情就是全黨上下同舟共濟，同心同德，一起努力。

黃國昌說，不要忘了民眾黨是因為支持者而存在，沒有支持者就沒有民眾黨，回到自己的工作崗位上，每一個人把自己的事情做好，把自己的戰力發揮到最大，讓這塊土地變得更好，讓這塊土地的人民生活變得更好，是民眾黨的初衷，也是未來共同努力的方向。

至於蔡壁如發文稱民眾黨「不能當特定政黨的小弟」，疑似暗酸？黃國昌說，黨主席補選的過程中，民眾黨人才濟濟，有很多黨員的先進跟同志提出各式各樣的鼓勵、批評或是建言，每一個人都會非常虛心地聆聽，讓未來過得更好。

黃國昌強調，這次民眾黨主席的補選，平常心就好，民眾黨是有制度的政黨，就尊重黨員同志大家透過民主程序的選擇。最重要的是，等到補選結束後，全黨上下一心，努力工作回應支持者期待，這才是最重要的事情。