罷免團體過年照上工　王鴻薇：後面有民進黨100%支持

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘24日召開記者會，宣布發動「超甲級動員」，要黨團成員都回到選區動起來，讓大罷免全台串聯。對此，國民黨立委王鴻薇今（25日）說，很多地方民代包含市議員，都已經在協助民團在進行大罷免；她說，民團不眠不休進行大罷免，當然後面是有民進黨的百分之百支持。

王鴻薇說，民進黨為了推動大罷免潮，已經透過柯建銘一而再再而三地喊話，不但對民團喊話，甚至也已經對地方民意代表喊話，因此很多地方民代包含市議員，都已經在協助民團在進行大罷免。

「所以這代表，這次的罷免絕對不像賴清德所說的，是以民團為主，其實整個發動者支持者就是民進黨。」王鴻薇說，民進黨用這種方式製造社會對立、浪費社會資源，事實上也看到民調顯示，有6成民眾不支持全面性的大罷免，但是民進黨仍執意為之。

王鴻薇直言，可以看到幾乎在過年、年假期間，這些罷免團體仍然沒有休假，大家不覺得非常奇怪嗎？大家都應該去享受年假，為什麼民團不眠不休，還要在年假時間去進行大罷免？這難道不是一個大陰謀嗎？

王鴻薇說，民進黨是為了希望能在2月3日能趕快送出第一階段，「這些大罷免的民團，可以這樣的努力，當然後面是有民進黨的百分之百支持」。