不認同壯世代被吳春城凍預算　呂建德「無歉可道」：要砍多少隨便你

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委吳春城力推壯世代促進法，但他直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，他所創立的「壯世代協會」也拿到多項政府標案，相關職缺由家人負責。總預算審查時，吳春城提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等全面更名為「壯世代」，更因不滿衛福部次長呂建德不認同「壯世代」概念，直接凍結一半特別費並要求檢討報告、道歉。對此，呂建德今（25日）表示，士可殺，但不可辱。壯世代是一個不明確的法律概念，「Sorry ，正正當當，無歉可道。要砍多少隨便你。」

壯世代爭議延燒，吳春城在總預算審查時提出多項預算凍結案，要求相關部會把「銀髮族」等詞彙全面更名為「壯世代」，引起綠委吳沛憶當場質疑，吳春城憤而拍桌，此事才登上檯面。

而吳春城提出的「壯世代政策與產業發展促進法」，並強烈要求政府在政策中明確界定「壯世代」的年齡範圍，主張該定義應為55歲，日前在委員會審查時，衛福部次長呂建德直言，壯促法在內容實質、法制面、施政作為、組織面尚都有疑慮，壯世代名詞是不明確的法律概念，學術定義、政策施行也不明確，更不符合世代正義，且高齡者多元，政府應優先照顧弱勢高齡者，因此對草案持保留意見。

呂建德說明，就內容面來說，定義不明：壯世代以55歲為區隔，於經濟、社會、人口或公共衛生，均無此分類方法。不符世代正義：中高齡為經濟強勢族群，政府職能應優先照顧弱勢群體（如兒少、身心障礙、低／中低收入）不符世界潮流趨勢：全球工業先進國家多面臨高齡代問題，政策因應作為亦以高齡為中心，未見擴及55-64工作年齡層人口。以就業為優先：鼓勵中高齡及女性進入就業，或參與社會志工活動，自然生產帶動消費，活絡整體經濟。

呂建德說法引起吳春城不滿，吳春城並以此為由，在同黨立委陳昭姿幫助提案，及藍委廖偉翔、陳菁徽連署下，凍結呂建德一半特別費，並要求道歉、一個月內提出檢討報告。

爭議延燒多日，呂建德今日表示，士可殺，但不可辱。從社會科學或國際政策實務上而言，所謂的「壯世代」實在是一個不明確的法律概念與學術概念，政策上也不可執行。

呂建德說明，國際勞工組織（ILO)定義45歲以上為中高齡；聯合國（UN)定義65歲以上則是高齡，清清楚楚，從來沒有以55歲作為切分界線。本人堅持原則與見解，不服來辯，隨時候教，「Sorry ，正正當當，無歉可道。要砍多少隨便你。」