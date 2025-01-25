吳春城力推壯世代惹議　黃國昌：利益迴避原則是民眾黨重要價值

▲民眾黨代理主席黃國昌迪化街發紅包。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委、黨團副總召吳春城力推《壯世代政策及產業發展促進法》，但卻遭綠營爆料疑似圖利、未做好利益迴避等。對此，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌說，「利益迴避衝突的原則，當然是民眾黨重要的價值」，相關回應吳春城委員昨天也做了清楚的說明。

吳春城進入立法院後積極推動的《壯世代產業促進法》在上會期完成三讀，但近日卻遭綠營踢爆，吳早將「壯世代」三字註冊商標，雖已辭去壯世代教科文協會理事長一職，但家人也在相關單位工作，疑似違反利益迴避之規範。

吳春城昨在取得壯世代教科文協會、壯世代社會企業的同意後，代為發表聲明，強調「不參與中央政府及所屬機關標案」、「商標願提供公益用途無償使用」。

黃國昌說，其實大家看上個會期通過的法案，壯促法是非常、非常少數是三個黨團的代表大家共同協商通過的一個法案。最後壯促法不僅沒有表決，在三讀通過後，不管是國民黨甚至是民進黨的非常多委員，大家都一起上來拍照慶賀壯促法的通過。

黃國昌表示，壯促法的通過相信對於台灣未來的銀髮族、中高年齡的朋友們或是所謂壯世代的朋友們，在面對台灣人口轉型的過程中，是一個非常重要的法案。

「至於利益迴避衝突的原則，當然是民眾黨重要的價值。」黃國昌說，民進黨對吳委員所提出的質疑，吳春城委員昨天也做了清楚的說明。