行政院通過選罷法覆議案　黃國昌表態：黨團將再次否決覆議

▲民眾黨表態，將再次否決行政院針對選罷法提出的覆議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對行政院召開臨時院會通過對《公職人員選舉罷免法》覆議案，民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，「不甩民意、只會覆議的卓榮泰」，上任短短8個月第三次覆議，沒有負起任何政治責任。他說，民眾黨黨團的立場很清楚，將再次否決覆議，後續將遵照議事程序進行。

黃國昌說，非常遺憾，這已經是卓榮泰上任短短8個月第三次覆議，然而，即便前二次的覆議都被否決，臉皮極厚的卓榮泰沒有負起任何政治責任，繼續賴在官位上、悖離民意所向。

黃國昌直言，毫無民意基礎的卓榮泰竟還有臉嗆韓國瑜院長「未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責」，儼然把自己當成太上皇機關。他說，民眾黨黨團的立場很清楚，將再次否決覆議，後續將遵照議事程序進行。

民眾黨團則批評，行政院把覆議案當自助餐，卓榮泰果然如台灣民眾黨立院黨團預言，成為中華民國史上最愛覆議的行政院長、也是「恥」度最無下限的院長，加上這次覆議，卓榮泰任內已提出3次覆議，若再被否決，卓榮泰形同被三振出局，該為自己錯估情勢、激發朝野對立，請辭下台。

黨團指出，自民國37年以來，32任行政院長(含3任代理)，共提出15次覆議，卓榮泰擔任院長這一年來就提了3次，當中有兩次已遭否決，從國會改革法案到憲法訴訟法，再到現在的「公職人員選舉罷免法」，行政院一句「窒礙難行」就開始耍賴提覆議，如今連立法院修法將選罷法連署門檻「核實」，比照總統副總統連署辦理，竟然也要提覆議。

黨團說，民進黨口口聲聲說是捍衛民主民權，卻忘了這過去就是民進黨自己的主張，民進黨濫提覆議自打臉，甚至不惜勞師動眾，可能讓行政立法兩院公務人員無法好好過年，必須加班處理覆議案，已經是民怨沖天。

民眾黨團表示，守護民主、拒絕違法濫紀的行政院搞獨裁，針對行政院濫提覆議，台灣民眾黨團絕對奉陪到底，也請行政院院長接受民主結果，覆議再失敗，就下台。