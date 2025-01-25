立院年前匆忙送「罷免連署加嚴」　吳思瑤：執意當全民公敵必踢鐵板

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日院會三讀修正通過選罷法、財劃法、憲訴法等三大案，其中只有憲法訴訟法於三讀後送總統府咨請公布，國民黨團昨函請立法院送出「罷免連署加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本，行政院也加班提出覆議。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25日）批評，審法案搞突襲，送法案也突襲，年假放假前16:47送出《選罷法》，刻意讓執政黨措手不及，藍白執意當全民公敵，註定踢到鐵板，得不償失。

立法院院會去年底三讀通過財劃法、憲訴法，以及選罷法修正條文，不過行政院僅收到憲訴法。據了解，國民黨一群熟稔議事規的「議事智囊團前輩」預判，民進黨政府會利用新憲訴法未生效的「時間差」，來對選罷法、財劃法聲請暫時處分，所以與黨團進行一連串的討論，最後決定將財劃法、選罷法「函請暫緩由總統公布」，以「延後送出」的方式來因應。

國民黨團以內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍代表，於去年12月27日發文給立法院長韓國瑜，建請延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文。當時被民進黨團總召柯建銘痛批是毀憲亂政。國民黨團昨才函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本。藍營分批處理的決定，恐怕反而錯失良機，如今就算即刻送交政院，也難以趕上2月1日罷免開跑日。

對此，吳思瑤批評，審法案搞突襲，送法案也突襲，年假放假前16:47送出《選罷法》，很會挑時間，很不講武德，只有詭計沒有道義，同一天三讀通過的法案，竟然可以分三批送出，國民黨是在切香腸還是擠牙膏？

吳思瑤列出，2024年12月20日立院三讀通過三惡法：「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」，2024年12月24日立院咨請總統公布「憲訴法」，另兩法卻未送，2024年12月27日，內政委員會召委徐欣瑩發文要求立院暫緩將「選罷法」咨請總統公告，立院配合壓案未送，2025年1月24日立院咨請總統公布「選罷法」。

吳思瑤直言，「選罷法」被國民黨硬生生綁架了整整一個月，而「財劃法」繼續被當肉票，還不知道要被拖到何時。在年假下班前一刻送案給行政院及總統府，就是刻意讓執政黨措手不及，在年假期間難以進行各項救濟措施。

吳思瑤批評，一切都是國民黨的政治盤算，立法院自我閹割自我踐踏，完全配合國民黨的一黨之私，而韓國瑜、傅崐萁沆瀣一氣，議事中立是狗屁，民眾黨不作聲暗支持，就是反民主的共犯，藍白惡修「選罷法」，沒收的不只是人民權利，更沒收了立院的民主，藍白執意當全民公敵，註定踢到鐵板，得不償失！

