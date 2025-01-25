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才喊不參與政府標案！吳春城被爆立委任內多次投標　家人持股也未申報

▲▼吳春城壯世代標案。（圖／翻攝吳沛憶臉書）

▲吳春城壯世代標案。（圖／翻攝吳沛憶臉書）

記者杜冠霖／台北報導

白委吳春城力推壯世代促進法，但他直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，他所創立的「壯世代協會」也拿到非常多政府標案，相關職缺由家人負責。總預算審查時，吳春城提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，吳春城稱這是在做公益、「未來不參與中央政府及所屬機關標案」吳配偶張美慧去年申報持有六萬股「戰國策」股票；也是「壯世代社會企業」現任董事長，代表法人「結果實業」持有十萬股更身兼董座，相關資料皆未見監察院財產申報資料。

▲▼吳春城壯世代標案。（圖／翻攝吳沛憶臉書）

另外，時代力量黨主席王婉諭昨也對比經濟部的商工登記資料發現，吳春城配偶張美慧，現任彥鑫實業股份有限公司監察人，持股10,000股，未申報。「以上資料，本人係依法誠實申報，如有不實，願負法律責任」請吳春城委員出來說明囉。

壯世代爭議起源於總預算質詢時，綠委吳沛憶質疑吳春城要求部會配合壯世代修法，讓吳春城大力拍桌，相關爭議延燒數日，直到吳春城昨天宣示壯世代協會「不參與中央政府及所屬機關標案」。吳沛憶昨表示，相關說法代表，吳春城也認為「立委去投政府標案」是有問題的。問題來了，那吳春城有沒有參與過中央標案？答案是有，而且就在他擔任立委、壯世代教科文協會理事長任內。

吳沛憶指出，自己說的不是嘉義市的標案，而是中央勞動力發展署的案子。吳春城上任立委是2024年2月1日。勞動力發展署2024年4月25日公告一項「2024壯世代就業菁采獎選拔表揚活動」這麼巧，這案的投標廠商之一就是「壯世代教科文協會」。

吳沛憶表示，吳春城2021年開始就擔任「壯世代教科文協會」的會長，一直到被我揭露他拿標案後，這幾天才請辭。在去年投標的當下，壯世代協會理事長不是別人，就是吳春城立委。法律給立委審查中央部會預算的權力，立委可以凍結、刪除預算，結果立委去當投標廠商，這當然是利益衝突。

吳沛憶直言，民眾黨8席立委沒有人要當吹哨者，我看不下去說出來，吳春城跑來對我拍桌，這兩天一堆免洗帳號來洗版，我還以為我按到機器人開關。黃國昌不敢吹哨，我幫他說。吳春城立委任內有沒有參與中央政府標案？有，就在他就職立委的2個月後。有夠心急。

吳沛憶指出，吳春城要好好感謝標案的評委，幸好沒有讓壯世代協會標到，否則問題更嚴重。吳春城立委任內有沒有拿地方政府標案？有。嘉義市的5個標案，雖然活動名稱一樣，但每年都重新公告招標，其中3案是公告在吳春城擔任立委後。吳春城也都有去投標。所以結論就是：吳春城立委任內一直參與政府標案。說一個謊要用更多的謊來圓。我等著看這次要去哪拍桌。

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