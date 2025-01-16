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【廣編】「蛇」來運轉！仕高利達蘇格蘭威士忌2025春節禮盒　買就送燙金開運小威杯

▲▼仕高利達,蘇格蘭威士忌,春節禮盒。（圖／提供）

▲2025仕高利達新年禮盒。

圖、文／仕高利達提供

年夜飯得好酒相伴、摸牌時手氣大順，皆為人生至樂！Scottish Leader仕高利達蘇格蘭威士忌2025春節禮盒一次滿足台灣人過年的兩大心願，全新設計的亮眼盒身結合「碰」、「發」、「胡」等象徵財運與福氣的麻將大字，搭配仕高利達12年、仕高利達金雪莉與仕高利達金牌等經典酒款組成開運禮盒，並加碼開運小威杯、50ml小酒等貼心驚喜，2025新春送禮「蛇」我其誰？選擇仕高利達，讓您到哪兒都是最受歡迎的人。

歡聚首選　 三款開運禮盒任君挑

農曆新年是各種歡聚時刻的串連，有人鍾情在餐桌上舉杯暢談，也有人喜歡在牌桌上鬥智競技，作為最受台灣人喜愛的蘇格蘭威士忌品牌，仕高利達除持續追求卓越品質，以屢獲世界大賽金獎的傑出表現回報消費者支持，歲末獻上接地氣、攏絡人心的春節禮盒亦是品牌年度大計。蛇年將至，仕高利達以風靡國人的麻將遊戲為靈感，將經典麻將術語轉化為包裝的視覺焦點，獻上三款全新設計的2025春節開運禮盒，會心創意雅俗共賞、自用送禮皆適宜。

▲▼仕高利達,蘇格蘭威士忌,春節禮盒。（圖／品牌提供）

▲2025仕高利達12年蘇格蘭威士忌新年禮盒。

仕高利達12年　一手好牌、開門就胡

「胡」在麻將遊戲中代表贏與勝利，一如仕高利達12年勇奪2024年多項國際大賽金獎、銀獎的精采表現。首席調酒團隊精選陳釀12年以上、酒質穩定的麥芽威士忌原酒，調製出具濃郁花果香氣的滑順佳釀，符合亞洲品酩人士的細緻品味。金黃琥珀的酒液散發雪莉桶沈厚香氣，交織橙香、肉豆蔻及焦糖蘋果香，入口濃郁滑順，伴隨著絲綢般的黑色漿果、白胡椒風味，餘韻醇厚、微帶辛香。「開門就胡」的開箱體驗充滿儀式感，再印上「一手好牌」、「連五拉五」、「天胡地聽」等牌桌吉祥話，無倫是否為雀友都能感受到文字念力的強大加持，蛇年行運、無往不利。

▲▼仕高利達,蘇格蘭威士忌,春節禮盒。（圖／品牌提供）

▲2025仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌新年禮盒。

仕高利達金雪莉　 發富發貴、意氣風發

仕高利達金雪莉口感絲滑，在西班牙雪莉桶中陳年後展現極致風味，蜂蜜麥芽的香醇在金黃色酒液入口時瞬間擴散至每個味蕾，微辛帶甜的花果餘韻停留齒間久久不散。此款開運禮盒結合應景討喜的「發」字，不僅明喻仕高利達金雪莉桶香、蜜香與花果香齊「發」的絕佳風味亮點，也恭賀大家蛇年「發」富「發」貴、意氣風「發」。

▲▼仕高利達,蘇格蘭威士忌,春節禮盒。（圖／品牌提供）

▲2025仕高利達金牌蘇格蘭威士忌新年禮盒。

仕高利達金牌　蛇年連碰好運

專為台灣市場量身打造的仕高利達金牌嚴選橡木桶陳釀，賦予酒體蜜香與花果香，創造出蘇格蘭高地地區特有風味，微甜滑順的口感每每讓人忘情「碰」杯、酣然暢飲。「碰」也是方城之戰預告勝利的呼聲，將其融入仕高利達金牌金光閃閃的開運禮盒包裝上，期盼獲贈佳釀的幸運兒不僅能在牌桌上手氣順、碰碰胡，蛇年一路行來也能連「碰」好運、連「碰」貴人。

▲▼仕高利達,蘇格蘭威士忌,春節禮盒。（圖／品牌提供）

燙金小威杯隨盒送　加乘品酩情味

仕高利達2025春節禮盒「蛇」麼都有！「碰」、「發」、「胡」三種開運字樣任君挑選，建議售價NT$480起，加乘消費者祈福招財的品酩樂趣，凡購買仕高利達12年、仕高利達金雪莉2025開運禮盒即隨盒增送3只「胡的正神小威杯」，杯身燙金字樣與禮盒主視覺同款，喜氣又精緻、令人愛不釋手，杯中美酒喝起來也倍加美味！商品詳情請洽全台合作菸酒專賣店、量販、超市與四大超商。 

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