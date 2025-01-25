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拜年送什麼禮盒？　網推「3物」安全牌：大人小孩都喜歡

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲拜年當然少不了準備禮盒。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

春節期間走親訪友，手上免不了要拎點禮物，就有網友好奇，過年期間有許多種禮盒，大家會喜歡收到哪種？是傳統不敗的蛋捲，還是西式餅乾？貼文曝光，不少人提到「茶葉、茶包禮盒」，如果家中有小孩、長輩，收到海苔或是堅果禮盒會很開心。

有網友在PTT發文，「過年想收到什麼樣的禮盒？」看到超商的春節禮盒已經開始上架，意識到農曆新年即將到來，趕緊計劃購買一些禮盒，準備送給親朋好友，也不禁好奇大家究竟喜歡收到哪種春節禮盒？「是傳統不敗的蛋捲，還是西式餅乾？」

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▲▼年關將近，迪化街湧入大量採買年貨的民眾。迪化街,年貨大街,過年,辦年貨,瓜子,花生,糖果,紅包,麻佬,南北貨,乾貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲不少人推薦茶葉、海苔、堅果。（示意圖／記者湯興漢攝）

她表示，自己通常會選擇西式餅乾禮盒送人，因為包裝精美且種類豐富，看起來很有派頭。然而，如果是自己收到禮盒，她更喜歡傳統的蛋捲，因為那是她記憶中過年的味道，「紅紅的禮盒就是很喜氣的感覺，重點是過年跟家人吃著兒時熟悉的滋味，講一些小時候的故事最讚了」。

貼文曝光，不少人點名茶葉禮盒，「長輩都喜歡泡茶，送茶感覺不錯」、「送過茶葉給男友的爸媽，他們很喜歡」、「我滿想收到茶葉禮盒，平常可以泡來喝」。也有網友推薦海苔、堅果，「喜歡收到堅果類的禮盒，健康又好吃」、「想收到海苔或堅果，小孩比較可以吃 」、「如果是吃的話，蠻想拿到無調味堅果的」、「海苔可以放比較久，老人小孩都適合」。

另外，還有人提到，「實用的、進口調味料、橄欖油、高級乾貨等等，零食餅乾我家現在沒人想吃了」、「最喜歡燕窩禮盒」、「酒也不錯啊，可放可轉送可自用」、「我也愛蛋捲～過年邊追劇邊嗑蛋捲，很讚」。

《OpView社群口碑資料庫》從2024年1月1日起，追蹤關於「年節伴手禮盒」話題的網路聲量表現，統計至2025年1月1日，整理出網友熱議的8大年節伴手禮盒。其中餅乾糖果禮盒因價格實惠、輕便易攜，成為送禮首選；水果禮盒安全不出錯成為亞軍；排名第三是飲料茶葉，方便保存是其優點。

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