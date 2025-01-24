逆向超車猛撞機車！熊貓外送員噴飛重摔慘死　恐怖奪命畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓熊貓女外送員22日下午騎車行經八德區長興路時，被逆向超車轎車迎面撞上當場噴飛落地，警消到場送醫急救仍因傷重不治，肇事的白色轎車車頭幾乎全毀，謝姓男子酒測值為零，警方初步調查，白色轎車逆向超車是肇事原因，至於真正肇事原因仍調查釐清。

▲曾姓女子22日下午騎車行經八德區長興路，被逆向超車謝姓男子迎頭撞上，圖為事故發生前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區22日下午發生轎車逆向超車撞上機車事故，造成女騎士傷重不治，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，22日下午2時6分許，47歲的曾姓女子騎乘機車，由八德區長興路往中壢方向行駛，行經長興路673號前，遭對向28歲謝姓男子違規逆向超車迎面撞上，因撞擊力道強勁還波及路邊停放2輛汽車，曾女當場被撞及噴飛倒臥地上，經消防人員送醫急救仍傷重不治。

▲桃園市八德區22日下午發生轎車逆向超車撞上機車事故，肇事轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方為謝男進行酒測，其酒測值為零，轎車撞擊力道強勁，車頭幾乎全毀，至於被撞的機車也嚴重毀損，零件噴飛滿地，至於確切肇事原因仍待警方調查釐清。警方呼籲，汽機車駕駛車輛上路時，務必遵守交通規則，注意車前狀況，以維護道路交通安全。