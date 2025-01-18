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囂張駕駛北宜逆超「盲彎遇大貨車」　急切回撞騎士！網怒：謀殺

▲▼ 。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲汽車駕駛為了閃車，急切回順向車道。（圖，下同／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」貼出一段行車紀錄器，就在一處右彎路段，汽車直接逆向超車，為了閃避前方的貨車，急切回順向車道，撞上機車騎士。不少網友看完後直呼，「開車版山道猴子」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段影片，標題寫道「誰家的巨嬰？逆向超車完全不顧二輪騎士生命，事後由媽媽打電話來關心」。北宜公路上有輛汽車想超車，但前方有多輛摩托車，於是汽車駕駛在彎道處，直接跨越雙黃線，逆向超車，沒想到一轉彎就看到前方有輛貨車，緊急之下立刻往右邊切，騎士被撞倒在地。

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▲▼ 。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼ 。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

影片曝光，網友看了狂罵，「根本意圖殺人吧，直接往旁邊撞」、「汽車也太誇張了吧」、「駕駛直接撞機車，真是想殺人吧」、「這都敢超，拜託，吊銷他的駕照」、「雙黃線還亂超車撞人，一定100%危險駕駛」、「建議騎士趕快執行假扣押，並提告刑事傷害罪」、「盲彎超車的到底多笨才會這樣做」。

礁溪分局四組組長歐陽奇表示，周姓駕駛跨越雙黃線行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款規定，處新台幣600元以上1800元以下的罰鍰；此外，這起事故的駕駛除了違規行駛外，還涉及危險駕駛。如果相關影像證據被認定存在危險駕車行為，最高可被處以3萬6000元的罰鍰。

貼文獲「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」授權轉載。

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