移動死神逆超高速撞死女外送員　28歲奧迪男過失致死獲2萬交保

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市曾姓熊貓女外送員22日下午騎車行經八德區長興路時，被開奧迪逆向超車的28歲謝姓男子迎面撞上，曾女當場噴飛落地送醫急救仍不治，謝姓男子酒測值為零，警方初步調查，白色轎車以時速約70逆向超車是肇事原因，謝男被依過失致死罪移送桃園地檢署後，被諭知2萬元交保候傳。

▲奧迪男逆向超車撞死外送員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

影片中，謝男車速相當快，疑似看到前方有小貨車擋住去路，於是切換車道到對向準備超車，撞上當時騎車行駛在對向的曾女，因撞擊力道強勁，曾女往後噴飛，經消防人員送醫急救仍傷重不治。

八德警方指出，22日下午2時6分許，47歲的曾姓女子騎乘機車，由八德區長興路往中壢方向行駛，行經長興路673號前，遭對向28歲謝姓男子違規逆向超車迎面撞上，因撞擊力道強勁還波及路邊停放2輛汽車，曾女當場被撞及噴飛倒臥地上，經消防人員送醫急救仍傷重不治。

▲曾姓女子22日下午騎車行經八德區長興路，被逆向超車謝姓男子迎面撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方為謝男進行酒測，其酒測值為零，謝男頸部與右腿也有受傷，轎車車速過快撞擊力道強勁，車頭幾乎全毀安全氣囊爆開，至於被撞的機車也嚴重毀損，零件噴飛滿地，至於確切肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，謝男駕駛的奧迪跑車A1，售價從121萬起至143萬元不等，警方表示以影片難以確認車速，但一定是超速，當地限速約50，研判至少超過70以上，而謝男被依過失致死罪移送桃園地檢署後，被諭知2萬元交保候傳。

▲謝男被依過失致死罪移送桃園地檢署後，被諭知2萬元交保候傳。（圖／記者沈繼昌翻攝）