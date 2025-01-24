桃園市長、副市長新春走廟　17天拜76廟、發放逾6萬福袋

▲桃園市長張善政與2位副市長預計1月26日起至2月11日將分頭走遍桃園市境內76間廟宇走春祭拜，並發放福袋。（資料照／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，桃園市政府今（25）日公布市長張善政、副市長蘇俊賓、王明鉅3人新春走春發放福袋行程，預計從1月26日小年夜前一天起至2月11日元宵節前一天，預計將參拜桃園市76間廟宇，祈求風調雨順、市民平安健康，市府今年準備發放逾6萬個福袋，數量有限送完為止。

市府民政局長劉思遠指出，明年生肖蛇年，市府將發放象徵好運與財富的「好運來」金元寶造型福袋，造型不但可愛且可立式擺設，方便民眾擺放在書桌或辦公桌上，今年還加入「可滾動」式機關，可轉動「運」，象徵好運滾滾來。

▲桃園市長張善政與副市長春節期間將在全市境內76間廟宇走春祭拜，發放福袋。（資料照／市府民政局提供）

桃園市長張善政1月28日起走春祈福之旅，預計造訪景福宮、五福宮、仁海宮、慈惠堂、三教紫雲宮、慈護宮等39家知名宮廟；副市長蘇俊賓與王明鉅則從1月26日小年夜前一天起跑，分別前往桃園蓮華寺、三元宮、頂湖福德宮、振天宮等37間宮廟，市府準備逾6萬個限量開運福袋致贈現場民眾；詳細行程公布於桃園民政好厝邊及桃園事臉書粉絲專頁。

市長張善政發放福袋時間、地點如下，1月29日大年初一：中壢慈惠堂（8時）、中壢仁海宮（8時50分）、中壢三教紫雲宮（9時40分）、桃園慈護宮（10時40分）、桃園景福宮（11時30分）、龜山明倫三聖宮（12時20分）、龜山壽山巖觀音寺（13時50分）、桃園鎮撫宮（14時50分）、蘆竹五福宮（15時35分）。

1月30日大年初二：桃園護國宮（8時）、八德閩臺宮龍山寺（8時40分）、大溪仁和宮（9時30分）、大溪普濟堂（10時30分）、龍潭南天宮（13時30分）、龍潭龍元宮（14時10分）、平鎮福林宮（15時05分）、平鎮褒忠祠（15時55分）；1月31日大年初三：蘆竹桃園龍德宮（8時）、蘆竹誠聖宮（8時50分）、大園沙崙保安宮（9時35分）、大園仁壽宮（10時55分）、觀音保障宮（11時45分）、觀音甘泉寺（13時15分）、觀音溥濟宮（13時55分）、觀音永興宮（14時40分）。

▲桃園市長張善政與2位副市長春節期間將在全市76間廟宇走春祭拜，發放造型可愛的福袋。（資料照／市府民政局提供）

2月1日大年初四：楊梅奉天宮（10時20分）、楊梅錫福宮（11時）、楊梅頭重溪三元宮（11時40分）、新屋長祥宮（14時）；2月2日大年初五：桃園大樹林天后宮（8時）、八德桃園八德指玄宮（8時40分）、龜山基礎忠恕道院（9時45分）、蘆竹德林寺（10時45分）、新屋天后宮（12時40分）、新屋保生宮（13時15分）；2月5日大年初八：蘆竹山腳天公廟（23時）；2月6日大年初九：八德霄裡玉元宮（10時30分）、八德三元宮（11時20分）。