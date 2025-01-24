　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保時捷代步「床下全是LV」坑2千人吸金44億　代操投資9人慘了

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢方認為涉犯違反期貨交易法、洗錢防制法等案，在其住處查獲大批名牌包等證物。（圖／桃園地檢署提供）

▲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢調鎖定期貨交易法、洗錢防制法展開調查，在住處查獲大批名牌包等證物。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子等人非法經營期貨，招募多名業務人員後，從2018年4月起成立「盛隆交流群」LINE群組，以代操台股期貨及台指選擇權，並保證獲利、介紹分紅等方式招攬民眾吸取資金，經檢調查出吸收資金近44億元，黃男等人吸收資金多用於購買不動產、豪車、名牌精品等奢侈品，桃檢今（24）日將黃男等9人依違反期貨交易法、銀行法與洗錢防制法等罪嫌起訴，其中黃男建請從重量處有期徒刑15年、併科2000萬元以上罰金，其餘被告等8人分別量處有期徒刑6至10年，併科罰金600萬元至2000萬元不等，並聲請沒收犯罪所得8億。

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢調起出大批精品證物。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢調起出大批精品證物。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察官范玟茵指揮調查局桃園市調查處，偵辦51歲黃姓男子等9人共組吸金集團案件，檢方查出，黃男具有投資經驗，以違法代操期貨方式為名義吸取資金，聘僱多名業務人員對外招攬投資人，並建置網站持續擴大規模。

檢調查出，黃男自2018年4月起，成立「盛隆交流群」LINE群組，以代操台股期貨、台指選擇權，並向投資人承諾保證獲利、介紹分紅等方式招攬以吸取資金，另以高額業績獎金吸收7名投資人加入經營階層共同營運，51歲姚姓女子則提供帳戶及協助黃核對、發放紅利等業務。並於2023年11月間，以「吸後金補前金」方式支付投資人分潤。

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢方查獲現金逾千萬元等證物。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢方查獲現金逾千萬元等證物。（圖／桃園地檢署提供）

案經檢調辦案團隊詳細蒐證及分析金流後，於去年9月28日起陸續拘提、搜索黃男等人，查扣現金新台幣8680萬餘元、建物3筆、土地2筆、保時捷跑車1輛、LV、DIOR等名牌包、勞力士等名牌手錶數十支、香奈兒等名牌首飾等證物，並向法院聲請羈押黃男等人獲准。

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢方查獲保時捷等豪車。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢方查獲保時捷等豪車。（圖／桃園地檢署提供）

檢調查出，黃男等人吸收之資金已達43億餘元，投資者亦多達2552名，其吸收之款項大部分用以購買不動產、豪車、名牌精品等奢侈花用。檢方建請法院將黃男從重量處有期徒刑15年、併科2000萬元以上罰金，其餘被告8人則分別量處有期徒刑6至10年，併科罰金600萬元至2000萬元不等，並聲請沒收犯罪所得8億餘元。

此外，本案查扣保時捷跑車已於去年11月11日於偵查中即與行政執行署桃園分署聯手拍賣210萬元，展現檢方對犯罪零容忍、徹底剝奪被告犯罪所得；桃檢呼籲國人理財投資應循合法合規管道，以避免財產權利受損。

 【更多新聞】

香氛罐砸死女友塞塑膠桶　桃園男載她6歲女兒「山上挖洞埋屍」

桃園年貨大街遭爆肉乾驚見鋼絲！害消費者被割傷　衛生局稽查

春節連假將屆六大風險樣態須留意　蘇俊賓籲請加強稽查輔導

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陽明山參加餐敘　北榮胸腔科主任柯信國倒地猝死
吸金44億！　保時捷代步「床下全是LV」
小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！　法師一看：纏7個
快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男
燒碎三代人！女兒昏迷指數仍是3　母恐成植物人
明天才連假「一半請假了」！　一票笑：今天上班才爽
隔壁起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　鐵粉崩潰看身心科
義大醫院「升格」醫學中心！　看病最多貴350

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

快訊／鈕承澤抵派出所！戴墨鏡報到畫面曝　雙手合十道謝

駕駛沒禮讓挨罰6千　喊冤「遇行人必停等5秒」結果被打臉

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離　依法最高可罰5萬

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知　縣長發紅包

彰化惡火燒碎三代人！女嬰昏迷指數仍是3　母缺氧過久恐成植物人

海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

議員大掃除驚見巨大鞭炮！環保局急喊卡：會炸掉　消防隊給答案

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

快訊／鈕承澤抵派出所！戴墨鏡報到畫面曝　雙手合十道謝

駕駛沒禮讓挨罰6千　喊冤「遇行人必停等5秒」結果被打臉

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離　依法最高可罰5萬

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知　縣長發紅包

彰化惡火燒碎三代人！女嬰昏迷指數仍是3　母缺氧過久恐成植物人

海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

議員大掃除驚見巨大鞭炮！環保局急喊卡：會炸掉　消防隊給答案

花蓮福德市場新建營運招商！定位複合型商場　投資8.6億3年完工

毛弟傳不合CP黃宏軒首回應！　被問「是否永遠不可能合體」全說了

女伴要求「搭計程車回家」黃靖倫1舉動失戀了！佳娜：沒錢為什麼要追

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

堅持每周買1張彩券　男「連續10年不放棄」圓夢中3千萬元大獎

大罷免時代來臨？　吳子嘉預言結果「大膽喊1句」：變更混亂

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

嘆民眾黨主席之爭不公平　蔡壁如喊話「別上演宮鬥戲碼、英雄主義」

香港美國商會：逾6成受訪會員預期美中關係惡化

獨行俠中鋒被踢頭一度倒地不起　再遭「抓鳥」攻擊球迷都喊痛

【你怎麼在這裡？】寶寶和媽玩耍開心露燦笑‍‍！見到爸臉秒垮下:|

社會熱門新聞

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

5億高中生「配偶夏男」確定入獄　兄姊加入爭產

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

國防部驗收玩假的！業者竟靠假文件拿下炸藥標案

苗栗議員陳光軒2度酒駕　民進黨開除處分急轉彎

金門女地主封鎖車道　公共危險罪判刑

夫外遇太忙Excel排行程　妻見辣照氣炸

英文爛！搭訕妹子以為挨罵　男亮槍恐嚇

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

更多熱門

相關新聞

配合款買國小冷氣索回扣　民進黨議員遭約談

配合款買國小冷氣索回扣　民進黨議員遭約談

桃園地檢署今（12）日指揮桃園市調處搜索民進黨籍市議員劉勝全服務處、蘆竹區公所，將劉勝全與白手套等人帶回訊問；據指出，劉涉嫌以議員配合款採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，桃園市調處接獲檢舉後報請檢方指揮偵辦，檢察官指揮搜索後帶回劉勝全議員與相關人士訊問，其中白手套疑有串證與逃亡之虞，檢方向桃園地聲押獲准；劉勝全訊後在深夜被聲押。

黑心蛋商假日處理臭蛋 　仍遭檢調查緝

黑心蛋商假日處理臭蛋 　仍遭檢調查緝

關鍵字：

桃園檢調違反吸金44億元檢方具體求刑15年

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

最適合愛情長跑星座Top 3

男花889萬買房！7年後驚見地下室「原屋主沒搬走」　判決超意外

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面