保時捷代步「床下全是LV」坑2千人吸金44億　代操投資9人慘了

▲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢調鎖定期貨交易法、洗錢防制法展開調查，在住處查獲大批名牌包等證物。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子等人非法經營期貨，招募多名業務人員後，從2018年4月起成立「盛隆交流群」LINE群組，以代操台股期貨及台指選擇權，並保證獲利、介紹分紅等方式招攬民眾吸取資金，經檢調查出吸收資金近44億元，黃男等人吸收資金多用於購買不動產、豪車、名牌精品等奢侈品，桃檢今（24）日將黃男等9人依違反期貨交易法、銀行法與洗錢防制法等罪嫌起訴，其中黃男建請從重量處有期徒刑15年、併科2000萬元以上罰金，其餘被告等8人分別量處有期徒刑6至10年，併科罰金600萬元至2000萬元不等，並聲請沒收犯罪所得8億。

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢調起出大批精品證物。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察官范玟茵指揮調查局桃園市調查處，偵辦51歲黃姓男子等9人共組吸金集團案件，檢方查出，黃男具有投資經驗，以違法代操期貨方式為名義吸取資金，聘僱多名業務人員對外招攬投資人，並建置網站持續擴大規模。

檢調查出，黃男自2018年4月起，成立「盛隆交流群」LINE群組，以代操台股期貨、台指選擇權，並向投資人承諾保證獲利、介紹分紅等方式招攬以吸取資金，另以高額業績獎金吸收7名投資人加入經營階層共同營運，51歲姚姓女子則提供帳戶及協助黃核對、發放紅利等業務。並於2023年11月間，以「吸後金補前金」方式支付投資人分潤。

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢方查獲現金逾千萬元等證物。（圖／桃園地檢署提供）

案經檢調辦案團隊詳細蒐證及分析金流後，於去年9月28日起陸續拘提、搜索黃男等人，查扣現金新台幣8680萬餘元、建物3筆、土地2筆、保時捷跑車1輛、LV、DIOR等名牌包、勞力士等名牌手錶數十支、香奈兒等名牌首飾等證物，並向法院聲請羈押黃男等人獲准。

▲桃園檢調破獲黃姓男子等9人共組吸金集團，檢方查獲保時捷等豪車。（圖／桃園地檢署提供）

檢調查出，黃男等人吸收之資金已達43億餘元，投資者亦多達2552名，其吸收之款項大部分用以購買不動產、豪車、名牌精品等奢侈花用。檢方建請法院將黃男從重量處有期徒刑15年、併科2000萬元以上罰金，其餘被告8人則分別量處有期徒刑6至10年，併科罰金600萬元至2000萬元不等，並聲請沒收犯罪所得8億餘元。

此外，本案查扣保時捷跑車已於去年11月11日於偵查中即與行政執行署桃園分署聯手拍賣210萬元，展現檢方對犯罪零容忍、徹底剝奪被告犯罪所得；桃檢呼籲國人理財投資應循合法合規管道，以避免財產權利受損。