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醉男撞死女騎士竟落跑　４度酒駕還無照...法官怒了重判6年8月

▲桃園市褚姓男子今年1月間駕車在大園區大觀路上撞飛女騎士且肇事逃逸，圖為現場照片。（資料照／大園警分局提供）

▲桃園市褚姓男子今年1月間駕車在大園區大觀路上撞飛女騎士且肇事逃逸，圖為現場照片。（資料照／大園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市褚姓男子於今年1月間酒後駕車，行經桃園市大園區大觀路時，失控撞上同向女騎士，肇事後沒下車察看竟肇事逃逸，導致機車女騎士送醫後仍傷重不治，褚男事後接獲家人告知警方在找他，才到案坦承犯行。桃園地院審理後，審酌他已有4次酒駕前科，今（13）日依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死等罪判他有期徒刑6年8月，還可上訴。

檢警調查，41歲的褚姓男子於今年1月17日下午5時許，無照駕車行經桃園市大園區大觀路3段往觀音方向行駛時，失控撞上同向古姓女騎士所騎機車，因撞擊力道猛烈，致使古女騰空飛起後重摔落地，往桃園醫院新屋分院急救後，仍不治死亡。

褚男肇事後未停留現場查看，隨即駕車逃離現場，直至晚間7時30分許，行駛至國1新屋中壢交流道出口時，因轎車右後輪爆胎，加上接獲母親來電通知，肇逃行為已被警方掌握，警方已循線查獲肇事逃逸等犯行，褚男才聯繫拖吊車到現場，將肇事轎車拖至大園分局交通分隊投案，警方測得其酒精濃度達每公升0.97毫克，超標甚多，桃檢調查後依公共危險罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告褚男坦承犯行，法官審酌被告有四次公共危險前科，竟再度酒駕，考量被告始終坦承犯行不諱，並與被害人父母成立調解並如數賠償，獲得被害人父母寬恕；法官審結依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑5年8月，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑6年8月，本案還可上訴。

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