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日本富豪男5妻9子　最多「腳踏20船」持續徵老婆中

日本富豪男大談「5妻9子共同生活」，最多曾腳踏20船！持續徵老婆中。（示意圖，翻自bank-daiwa.co.jp）

▲日本富豪男大談「5妻9子共同生活」，最多曾腳踏20船！持續徵老婆中。（示意圖，翻自bank-daiwa.co.jp）

圖文／鏡週刊

日本一名擠入富豪圈的42歲男子長原，近日接受媒體訪問，大談自己「5妻生活」，甚至不諱言自己最高紀錄曾腳踏20船，現在仍持續徵老婆中。

據日本《週刊SPA!》報導，根據野村綜合研究所的定義，身價5億日圓（約新台幣1億元）以上者，可以稱之為「富豪」，而長原就是屬於「富豪」階層。長原一路經商致富，不過他的情愛史更是精彩。

長原承認，自己從小就是情聖，曾經在15歲時就開始「腳踏4條船」。他稱人生最高紀錄，曾經來到「腳踏20條船」，不過隨著年齡增長，他開始有所收斂，現在的他過著「5妻生活」。長原表示，其中2名妻子是跟他生活上最親密的人，剩下的3名妻子，則是有「定期關係」。

報導指出，日本法律規定不能重婚，因此長原所謂的多妻生活，實際上都是沒有法律上的婚姻關係。不過報導也提到，目前長原在自己的社交平台上，仍持續「招募老婆中」，他表示平均每個月真的會收到數十件報名，有的女報名者就直言：「請包養我吧！讓我做你的情人。」、「請買名牌包包給我吧！我就會當你的小三。」至於長原的老婆們是不是都是美女？長原說，外貌不是重點，最重要的是內心。他稱如果雙方談不來，就算再漂亮，也難以持續交往與生活。

不只5妻9子　還有「外面的孩子」

除此之外，長原與這些老婆們，也共同育有小孩。長原與這5妻共同育有9子，另外還有沒有生活在一起的孩子，長原計算，他至少有10名小孩。記者問他會不會繼續再生？長原則說自己也已經年過40歲，「今年應該是最後生小孩的一年了」，他直言自己不喜歡小孩與父母的年齡差距太大。

另外長原還誇讚，其中的4位妻子「很能賺」，其收入都有達到全國平均水準以上。長原表示，隨著孩子持續出生，妻子們也都很努力工作來養小孩，他也不希望自己死後，老婆沒有賺錢養家的能力。


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