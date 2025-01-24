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判刑定讞恐無法參選總統！南韓李在明違選舉法　二審宣判日期出爐

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／路透）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、逮捕朝野主要政治人物，遭到國會通過彈劾，一旦憲法裁判所（憲法法庭）裁定通過罷免，將會進行總統大選。其中，共同民主黨黨代表李在明被視為最有可能當選的候選人。不過，李在明卻因涉嫌違法而在一審被判1年有期徒刑，一旦判刑定讞，將失去參選資格。

根據《韓聯社》，先前有外界預估，南韓憲法裁判所將針對尹錫悅彈劾案在180天以內進行裁決，一旦通過罷免，則將依憲法規定在60天以內進行總統大選，從各種民調數據來看，「最大在野黨」共同民主黨黨代表李在明最有可能當選下屆總統，不過李在明卻面臨涉嫌違反《公職選舉法》之訴訟。

先前首爾中央地方法院曾於2024年11月15日，針對違反《公職選舉法》之罪嫌，於一審判處李在明1年有期徒刑、2年緩刑，由首爾高等法院刑事2-6部進行二審宣判。

昨（23）日，首爾高等法院進行上訴審的第一回公判期日，在聆聽兩造的上訴理由、申請證人後，預計2月19日結束訊問證人，並將2月26日指定為言詞辯論終結之期日，由檢方向法官求刑後，預計在一個月內，最快3月底進行二審宣判。

據悉，李在明涉及多起官司訴訟，過去擔任京畿道城南市長時，曾在慰禮新都市、大庄洞都更案透過親信向民間業者洩露機密，並涉嫌在盆唐區柏峴洞都更時包庇某特定業者，其下屬城南都市開發公社開發1處長金文基（音譯）接受檢方偵查時，於2021年12月底在辦公室輕生身亡。

豈料，李在明2021年12月代表共同民主黨競選總統時，卻在接受媒體SBS新聞專訪時出言否認，「我擔任城南市長時，根本不認識、也不記得（金文基），因為他算是底層員工」，更表示絕不曾和金文基一起打過高爾夫，隔年9月被檢方以違反《公職選舉法》起訴，去年11月15日一審宣判時，更被判處1年有期徒刑、2年緩刑。

報導指出，一旦李在明的有期徒刑於大法院（最高法院）定讞，則未來10年以內將喪失「被選舉權」，無法代表共同民主黨參選總統。

 ►說謊違反選舉法！韓「最大在野黨」黨魁李在明獲判1年刑　恐丟公職

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