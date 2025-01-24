最愛已讀不回星座Top 3！　金牛座「回貼圖」就算不錯了

▲金牛座拿下「12星座不愛回訊息」第一名。（圖／記者周宸亘攝）



記者張方瑀／綜合報導

LINE作為聯絡工具，許多人在收到訊息或看到已讀標記時會感到安心。不過也有些朋友總是已讀不回，甚至長時間不回訊息，日本媒體「占TV」就列出12星座「不愛回訊息」排名，結果金牛座拿下第一，只要有回貼圖就不錯了。

最不愛回訊息前3名

第3名 牡羊座／對他人發的訊息不感興趣

牡羊座積極的性格可能讓人以為他們會迅速回覆訊息，但其實他們是「LINE懶人」，因為不夠細心、對他人不太感興趣，常常在已讀後心想晚點再回，結果就忘了。他們常樂於主動分享訊息，卻對別人回傳的內容已讀不回，時常讓對方感到困惑。

第2名 射手座／不想被LINE束縛時間

討厭被任何事物束縛的射手座，即使是個人對話或群組聊天，也不想讓LINE占據自己的時間。他們只傳達必要的訊息，然後立刻關掉應用程式。射手座認為回覆訊息麻煩又費時，因此通常只回一個貼圖，甚至直接忽略通知，只是看過而已。

第1名 金牛座／只回貼圖也算不錯了

金牛座的LINE互動通常只限於必要的交流。由於討厭浪費，對於無意義的對話感到棘手，他們幾乎不會主動發訊息，除非有特別重要的事情。

此外，金牛座一旦專注於某件事，往往忽略周圍的事物，如果在工作繁忙時收到LINE，可能完全沒注意到，或者看了通知後數週都沒有回覆。如果金牛座回了貼圖，就已經非常不錯了，應該要感到欣慰。

最愛回訊息前3名

第3名 獅子座／義氣使然會即時回覆

獅子座重視義氣，不會忽略LINE訊息，他們回應迅速，甚至主動開啟對話，直到話題徹底討論清楚。

第2名 天秤座／珍視人際關係，堅持即時回應

天秤座重視與他人的連結，總是頻繁回覆訊息，深夜也不例外，避免讓對方感到焦慮。

第1名 雙魚座／害怕失聯，訊息必回

雙魚座害怕孤單，喜歡持續與人互動。他們會即時回覆LINE訊息，並對未回覆的訊息感到不安，甚至發送催促訊息。