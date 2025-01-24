尹錫悅再度出庭彈劾辯論！深知違法卻仍硬上：反正會被在野黨反對

▲南韓總統尹錫悅23日出席憲法裁判所彈劾案第4次辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍隊封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最終遭到國會彈劾，送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。昨（23）日下午，憲法裁判所進行彈劾案第4次辯論，南韓前國防部長金龍顯以證人身分出庭，而尹錫悅也親自出庭辯護，針對尹錫悅在戒嚴令上輕浮的態度，國會感到非常憤怒。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所23日下午2時針對尹錫悅彈劾案進行第4次辯論，尹錫悅方面聲稱戒嚴令只是「警告性質」，其辯護律師曹大鉉聲稱，「對於國家憲法秩序處於即將瓦解的危機，尹錫悅總統認為無法透過一般手段解決，因此才宣布非常戒嚴令。」

曹大鉉補充，「總統是法律專家，他深知共同民主黨一定會立刻在國會通過解除戒嚴議案，且必須立刻解除戒嚴。非常戒嚴一開始只存在半天，只是為了呼籲國民維持警戒。國民們對此次戒嚴令的看法，認為是『啟蒙令』。」

南韓國會議員崔基相（共同民主黨）擔任國會彈劾訴追團幹事兼發言人，他在憲法裁判所辯論後表示，「總統在憲法所規定的非常戒嚴的態度上非常輕浮、令人難以忍受，對此我感到憤怒與失望！聽完證人（金龍顯）和被請求人（尹錫悅）的供述，這明明不能算是憲法所規定宣布非常戒嚴的理由，卻還是宣布戒嚴。」

崔基相補充，「這不僅損害三權分立原則，更侵害了國民的自由與權利，且違背了憲法與法律，（宣布非常戒嚴）明顯違背法治主義，更違反了被請求人（尹錫悅）經常掛在嘴邊的自由民主主義之核心價值。」

尹錫悅在法庭上為自己辯護，坦承他深知戒嚴布告令明顯違背法規，且實際執行的可能性相當低，因此強行對外發布戒嚴令，「我看了戒嚴談話和佈告令後，雖然仍有多處在法律上仍須檢討修改，但反正戒嚴這種東西最長也很難維持一天，既然國家緊急狀況是國會獨裁導致......那就放給它爛吧！」