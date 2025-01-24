日本今晨再爆隨機殺人！男路上遭砍「肚破腸流」　路人目睹噴血嚇壞

記者羅翊宬／編譯

日本最近隨機殺人案頻傳！繼先前一名中年男性上班族在JR長野車站慘遭陌生男子砍死後，今（24）日上午岐阜縣一名男性走在路上時，也慘遭陌生男性持兇器朝腹部隨機砍殺，只見男子肚破腸流，傷口之深就連內臟都清晰可見，目前兇嫌仍在逃亡中。

根據《日本放送協會》、《東海電視台》，日本岐阜縣岐阜市鷺山地區某條路上，24日上午7時（台灣時間上午6時）發現一名男性遭刀具刺傷，現場一名男性民眾目睹慘狀後，緊急撥打110向警方報案。

該名民眾透露，慘遭砍殺的男子腹部出現傷勢，傷口深到甚至可以見到內臟。警方表示，該名男子在緊急送醫治療時，仍維持著意識，兇器遺留在案發現場。不過，日媒《中京電視台News》卻指出，案發現場並未發現兇器。

受害男子向警方表示，自己遭到某人砍殺。警方研判，該起案件為隨機殺人案。警方公布該名男性兇嫌的特徵，其身高約165公分，身穿黑色衣服、戴著白色口罩，在案發後向東逃離。案發現場距離JR岐阜車站以北約4公里，附近是住宅區。目前警方仍在追緝凶嫌的行蹤。