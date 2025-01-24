春節遊合歡山全攻略！太管處籲「這些事」別做　可罰30萬

▲▼太管處提醒雪季期間交通管制資訊，並考量自身健康及車輛狀況。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

長達9天的農曆春節連假即將到來，合歡山可以體驗到美麗的臺灣高山景觀及豐富的生態，太魯閣國家公園管理處提醒，上山前除了須做好保暖的準備、蒐集交通資訊、必要時也要備妥雪鍊，此外，為了保護生態環境，太管處也特別提醒您，上合歡山有些事情是千萬不能做的。

太魯閣國家公園管理處特別呼籲民眾，切勿在合歡山區有亂丟垃圾、露營、炊煮、營火、燃放鞭炮、煙火、攜帶寵物進入禁止區域、在禁煙區吸菸等違法行為，依據國家公園法第13條太魯閣國家公園公告禁止事項，最高罰款新台幣3000元整；太管處強調非法燃放鞭炮、煙火，恐引起森林火災，除了將面對鉅額罰款，還有天價的民事求償以及刑事責任。依據森林法 第53條依森林法第53條第3項失火燒燬他人之森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬以上罰金。

農曆春節期間，預期有許多遊客前往合歡山區旅遊，太管處提醒您留意雪季期間之交通管制資訊，並考量自身健康狀況及車輛狀況（四輪傳動車輛較適合開往山區），備妥雪鏈、保暖物品並有充足睡眠；當有頭痛、嘔吐、厭食、全身倦怠等現象，極有可能是高山症反應，應立即下山。

另外因氣候濕寒，路面容易結冰濕滑，請小心行走，下雪過後還需要注意保暖、積雪反光以及紫外線過強等防護事宜，最後還要提醒大家：高山地區冬季公廁水管容易結冰，有可能面臨公廁封閉或無水清潔的情況，建議您上山時減少飲食，並先在清境、關原等地區上好廁所，等下山後，再好好的用餐。

未來的農曆春節連假期間，太管處將聯合南投分署與保安警察第七總隊第九大隊加強園區不法行為查察與取締工作，並鄭重呼籲民眾，務必遵守法令規定，不要在合歡山區有燃放鞭炮、煙火、炊煮食物、露營烤肉、祭祀燒紙、亂丟垃圾、攜帶寵物進入禁止區域、在禁煙區吸菸等違法行為，請大家共同維護珍貴美好的山林環境。