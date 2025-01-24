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賴清德、陳其邁春節小物供不應求　黃文益加碼發放！時間地點曝

▲▼ 賴清德、陳其邁春節小物供不應求　黃文益二度發放！時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益發放賴清德、陳其邁春節小物。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

賴清德總統及高雄市長陳其邁年節小物供不應求，高雄市議員暨民進黨高雄市黨部主委黃文益為服務民眾，再次張羅到總統及市長蛇年一元福袋紅包組，將於1月25日下午三點半起，親自在市議員服務處進行發送。

黃文益說，市議會臨時會結束後，馬不停蹄又投入地方拜訪的行程，常常接到民眾需求想要總統跟市長的一元福袋，於是到處去張羅總統及市長的一元福袋，除了藉此機會向民眾拜早年外，想要索取的民眾一定要把握機會，因為數量真的有限，所以每人限領一組總統及市長的一元福袋紅包組。

▲▼ 賴清德、陳其邁春節小物供不應求　黃文益二度發放！時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴清德、陳其邁春節小物供不應求。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益表示，總統賴清德跟市長陳其邁的春聯及一元福袋，常常開放索取後，一、兩天的時間就被民眾索取一空，不管是市黨部還是服務處，都還是有民眾撲空，粉專跟電話也都不時接到民眾的需求，詢問是否還有總統及市長的春聯或是一元福袋。

為了服務民眾，黃文益到處去張羅總統跟市長的一元福袋，也將在本周六下午三點半，親自在服務處發送總統及市長的一元福袋組，這是過年前最後一波發送一元福袋，因為數量真的有限，想要索取的民眾，一定要把握機會。另外，總統跟市長的春聯，市黨部及服務處目前也還有少量的春聯數量，民眾要索取前可以先致電詢問。

▲▼ 賴清德、陳其邁春節小物供不應求　黃文益二度發放！時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲總統跟市長的春聯，市黨部及服務處目前也還有少量的春聯數量。（圖／記者賴文萱翻攝）

繼昨晚出席123高雄人護台灣後，黃文益強調藍白在立法院胡亂刪除預算，用宣洩和報復性的方式審查預算，針對特定機關做大幅度刪減，未以民生為念，嚴重破壞國家體制，不僅讓基層公務人員感到心灰意冷，也讓國家置於極度危險之中，相信國民黨跟民眾黨在立法院的表現，每個市民看了都非常氣憤。

黃文益再次強調，國家社會越亂，有人越是開心，所以越是這樣，我們越要堅定信心，支持賴清德總統，支持行政院，支持陳其邁市長，也希望國民黨跟民眾黨不要再做這種非理性的行為，損害國家利益及全體國人的權益。 總統及市長蛇年一元福袋紅包組發送時間為1月25日週六下午3點半起，地點在高雄市新興區七賢一路246號。

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