桃園年貨大街遭爆肉乾驚見鋼絲！害消費者被割傷　衛生局稽查

▲有消費者爆料在桃園年貨大街購買肉條卻驚見夾藏鋼絲。（圖／翻攝《臉書桃園爆報2》）

記者沈繼昌／桃園報導

有消費者在《臉書桃園爆報2》發文指稱，在桃園年貨大街購買肉乾，返家拆開欲食用時不慎被鋼絲劃傷情事；桃市府衛生局指出，日前稽查時發現業者以鋼絲刷用於烤台刷洗，但現場檢視肉乾條未見鋼絲刷等異物，已依食安法規定要求業者立即改正，並加強食品銷售過程衛生，今（23）日再度複查，業者已不再使用鋼絲刷清潔用具。

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▲有消費者爆料在桃園年貨大街購買肉條驚見鋼絲。（圖／翻攝《臉書桃園爆報2》）

臉書《臉書桃園爆報2》有網友PO文指出，「到桃園市場買肉乾要吃的時候不小心被東西割到受傷流血，拿起來一看，天啊～～竟然發現鋼絲，這次的年貨大街也太雷了吧！差點吃下肚，真的很誇張…現在還心有餘悸，吃下去要怎麼辦，嚇死我了。」

▲桃園市衛生局稽查人員今天到桃園年貨大街稽查肉乾業者，並未發現有以鋼絲刷洗肉乾情事。（圖／桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局表示，針對消費者爆料內容，有關購買的肉乾食用時發現有鋼絲，衛生局日前派員稽查，肉乾在現場烘烤後分切成條狀冷卻裝袋販售，見有鋼絲刷用於烤台刷洗，稽查人員當下檢視肉乾條未見鋼絲（刷）等異物，依食安法第17條規定要求業者立即改正，並加強檢視食品製備及分裝過程衛生安全，如未改正，將依法裁罰3萬至300萬元罰緩。今天到場複查，業者已不再使用鋼絲（刷）清潔用具。

衛生局強調，市民如有消費問題，業者處理方式未與消費者達成協商，可撥打「1950」或0800-285-000，向桃市府消保官提起消費協商，以維護消費者權益。