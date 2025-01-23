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社會 社會焦點 保障人權

香氛罐砸死女友塞塑膠桶　桃園男載她6歲女兒「山上挖洞埋屍」

▲桃園市王姓男子去年8月間不滿同居女友抱怨，竟持香氛罐重擊頭部導致傷重死亡，王男擔心案情曝光將屍體裝袋放入橘色塑膠桶後挖洞棄屍，圖為案發大樓外觀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子去年8月以香氛罐將女友打成重傷致死，將屍體裝袋放入橘色塑膠桶後挖洞棄屍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年8月間返回住處時，鍾姓女友質疑他太晚回家，2人又因女兒學費與家庭開支發生爭執，王竟持客廳內香氛罐朝鍾女頭部重擊多下，導致鍾女倒地，王見鍾女無呼吸後擔心案情曝光，將屍體裝入黑色垃圾袋包裹，再放入橘色塑膠桶，再帶著鍾女6歲女兒駕車前往龜山區偏僻處挖洞棄屍。桃園地檢署調查後，偵結依家暴傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴，全案將由法院國民法庭審理。

檢警調查，23歲的王姓男子與26歲鍾姓女子為同居男女朋友關係，2人在八德區某社區同住，鍾女還帶著1名6歲女兒，但並非王男所生，住處還有邱姓、許姓等友人共住。

去年8月27日清晨6時許，王男返回住處房間時，見鍾女半躺在浴室地板上，王男將其攙扶起來，但鍾女不滿王男太晚返家與王爭吵，鍾女還抱怨家庭開支，以及女兒學費與照顧等問題，2人發生肢體衝突，王男盛怒之下，持香氛玻璃罐朝鍾女頭部重擊多下，導致鍾女倒地，右額挫傷與撕裂傷、鼻樑開放性骨折與創傷性腦損傷等傷勢，約莫1小時後王男見鍾女無呼吸心跳，為避免遭同住友人察覺，王將屍體以黑色垃圾袋層層包裹後放入橘色塑膠桶內，再移至位於地下室車內。

然後帶著鍾女6歲女兒，駕車前往龜山區樹人路某偏僻處，以鏟子挖洞將鍾女棄屍。

▲桃園市王姓男子去年8月間持香氛罐重擊鍾女頭部導致傷重死亡，圖為同型式之香氛玻璃罐。（示意圖／翻攝自網路）

▲桃園市王姓男子去年8月間持香氛罐重擊鍾女頭部導致傷重死亡，圖為同型式之香氛玻璃罐。（示意圖／翻攝自網路）

王男棄屍後返回住處後，因為同住的邱姓與許姓友人不斷追問鍾女下落，王男父親獲悉後也不斷勸說，王男於是向中壢警分局自首，案發地八德警分局接獲中壢分局通知後，向桃園地檢署報請指揮偵辦，於同日上午10時許在龜山區樹人路棄屍地點，起出遭棄置之鍾女屍體。

桃檢調查時，王男坦承犯行，檢方根據警方提供現場照片、相驗報告等證據佐證，認為王男犯行明確，依家暴傷害致死、遺棄屍體罪嫌起訴，全案將由桃園地院國民法庭審理。

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