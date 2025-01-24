16個外甥來過年！舅舅「挫著等」　備3頭豬每人發千元紅包「應戰」

記者魏有德／綜合報導

居住在重慶的男子龔玲軍2022年家裡一次來了16個外甥，一住便是55天，開銷6萬元人民幣（約27萬元新台幣），因此在網路上爆紅，還被稱為史上最強的「宇宙舅舅」。進入2025年寒假，面對16個外甥，龔玲軍做足準備，先在市場買了3頭豬，並打算春節每人發千元（人民幣，下同）紅包，他表示，「那種快樂是很多人體會不到的，我不想讓下一代疏遠了。」

▲陸「最強舅舅」每年寒暑假都要招呼16個外甥回家團聚。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，翻看這位舅舅本人在2022年的視頻（影片，下同），全程記錄了16個外甥們來過暑假的歡樂時光。包括自己的兩個孩子，家裡共有18個小孩，每天都要點到，看看有沒有少了哪個孩子，給孩子們打飯也打出了學校食堂的感覺。

影片中，龔玲軍透露，這18個孩子加上8個大人，一天要吃16斤米8斤肉6條魚，20個土雞蛋，更別說蔬菜和水果了，「有時還要宵夜，雪糕9根，18塊一根，162元，飲料45，燒烤280，有時候就吃個簡單的燒烤都要花掉500塊，再加上生活費，不敢算，卡裡只剩利息，我太難了！」

據了解，38歲的龔玲軍來自江西，現居重慶，是一名幽默風趣的人，和家裡最大的外甥也只差12歲，家裡雖有四個房間，但床位肯定不夠，有的人還需要打地鋪，他提到，孩子們也喜歡聚在一起，也很樂意看到孩子們聚在一起，加深彼此感情。

每次聚會完離別後，這名被外界稱為「宇宙舅舅」的龔玲軍就會瞬間變成「宇宙最難過舅舅」，他也會叮囑孩子們回去後要好好學習，他還表示，「休整過後要繼續去賺錢，外甥們以後還要來。」