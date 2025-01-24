夫外遇7年忙到用Excel排行程　妻見「我的西區生活」辣照氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿瀚（化名）被妻子指控外遇7年，甚至因為一次接觸多名女性「行程太忙」，於是使用Excel安排行事曆。妻子氣到對阿瀚及小三美美（化名）提告求償80萬元，另外再針對丈夫求償50萬元，日前獲得法官裁定判准賠償30萬元、15萬元。

▲妻子控訴丈夫阿瀚與多名女子聊色。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿瀚的妻子在判決書中主張，與丈夫結婚超過30年，某一天無意間發現丈夫的手機內有名為「我的西區生活」的相簿，其中存有大量丈夫與美美的親密合照、裸照，美美還寫情書給丈夫，稱丈夫是「溫暖天使」、「用溫暖的胸懷、柔軟的心，保護寵愛著我」，這才知道丈夫已經外遇7年，外遇期間多次與美美出國共遊、同睡一床。

更讓妻子無法接受的是，丈夫還會使用包養網站、LINE、WeChat等通訊軟體，與多名女子聊色、約性交易、談包養，接著將人約出來見面，拍攝貼身親密照片或裸照，丈夫甚至疑似因為行程過於繁忙，還透過Excel安排行事曆，並大量購買壯陽藥、保險套；她實在無法接受，因而決定對丈夫、美美提告求償80萬元，另外再向丈夫求償50萬元。

面對上述指控，阿瀚辯稱，是妻子對他實施冷暴力，才會開始上網尋求談話對象，他與美美曾一起旅遊、吃飯、聊天，就像一般朋友一樣，從未發生性行為；至於行事曆上的網友約定行程，大多數女網友都臨陣爽約，縱使有見到面也不一定有發生親密身體接觸，只是聊天、解悶而已。

美美也表示，她確實曾和阿瀚一起出國玩，但都是金錢關係，她也不是只有阿瀚一個客人，兩人是在網路上認識的，沒有發生過性行為，只是出國旅遊時會同住一間房，有時候一張床，有時候兩張床。

台中地院法官檢視阿瀚手機中的照片，發現他與美美曾拍攝頭碰頭或相互依偎的親密合照，甚至有多張僅穿內衣或裸露私密部位的照片，可見兩人確實互動親密；此外，美美坦承與阿瀚一起出國時會同住一間房，有時候甚至會同睡一張床，這顯然也已經超出社會一般人認知有婦之夫與異性友人之間的正當往來程度。

而約見網友的部分，法官表示，從證據照片中可知，部分女網友與阿瀚見面之後，曾拍攝頭靠頭合照、赤裸上身摟肩照、裸露私密部位照，很明顯也已經踰矩。

最終，法官沒有採信阿瀚的說詞，並判阿瀚與美美應連帶賠償30萬元，阿瀚還要另外給付15萬元給妻子，全案仍可上訴。